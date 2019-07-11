13 июля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет управляющий делами Гомельского областного исполнительного комитета Елена Владимировна КЛИЧКОВСКАЯ.
|
13 июля прямую линию проведет Елена Владимировна КЛИЧКОВСКАЯ
12.07.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
13 июля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет управляющий делами Гомельского областного исполнительного комитета Елена Владимировна КЛИЧКОВСКАЯ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 июля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет управляющий делами Гомельского областного исполнительного комитета Елена...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)