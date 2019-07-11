Центр притяжения: на «Славянском базаре» пройдет День Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси официально открылся фестиваль искусств «Славянский базар» . «Праздник дружбы и взаимопонимания» – так назвал «Славянский базар» президент республики Александр Лукашенко на церемонии открытия , сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Он напомнил, что такого брендового фестиваля для страны могло ведь и не быть. Его хотели проводить в разных городах, но Александр Лукашенко сохранил ему витебскую прописку.

«Этот наш славянский мир стал центром притяжения многих народов. И сегодня в Витебске мы уже слышим речь представителей Индии, Китая, Кубы, Израиля, Соединенных Штатов Америки. И мы им рады», – сказал глава государства.

В Витебске тысячи гостей. И люди продолжают прибывать. Константин Москович из Молдовы здесь уже несколько дней. Для музыканта-виртуоза все знакомо: он завсегдатай «Славянского базара».

«Благодаря телекомпании «МИР» я впервые попал в Беларусь. И я до того полюбил этот фестиваль, что уже 21 год являюсь маленькой частичкой этого большого и значимого действия, которое происходит в Беларуси», – рассказал народный артист Молдовы Константин Москович.

А вот американский пианист Марлоу Росадо на «Славянском базаре» впервые. Обладатель двух премий «Грэмми» будет оценивать участников конкурса эстрадной песни. А пока оценил Беларусь.

«Я удивлен. У вас так чисто. Даже когда я ехал в Витебск на машине из аэропорта, спросил у водителя: а можно ли мне выбросить жвачку в окно. Но посмотрел вокруг и не сделал этого. А что касается конкурса, то я буду оценивать вокальные данные, внешность и душу исполнителя», – сказал музыкант.

«Внимание, говорит и показывает Витебск» – эти слова Елена Спиридович и Владимир Березин произносят уже 28 лет. А волнуются, как в первый раз. Что уж говорить о тех, у кого будет дебют. Актриса Юлия Шпилевская - одна из новых ведущих фестиваля.

«Для меня «Славянский базар» ассоциируется исключительно с Еленой Спиридович. Она для меня гуру. Когда я репетировала свой текст, я думала, только бы не подражать», – рассказала она.

Торговля, гулянья, город мастеров. Для тех, кто проголодался, – блюда и местной кухни, и то, что привычно для иностранных гостей.

«Мы предлагаем шашлыки, колбаски, картошку. Все свежее, сами здесь готовим. И люди есть всегда. И утром, и вечером, и ночью», – рассказала продавец Ольга Сыровежкина.

Праздник продолжается. В пятницу на «Славянском базаре» День Союзного государства Беларуси и России. Выступит ансамбль «Песняры». Им 50. Основатель коллектива Владимир Мулявин – россиянин, который прославил белорусскую песню на весь мир.

В главном песенном конкурсе фестиваля участвуют представители 18 стран. Свой приз по традиции вручит и телерадиокомпания «МИР». Это более 120 тысяч рублей.