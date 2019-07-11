Женаты на легенде. Мужья известных женщин, о которых мы почти не знаем

Кто такой Рудольф Зибер, пожалуй, смогут ответить лишь фанаты Марлен Дитрих, которые прекрасно знают из биографии актрисы, что он был официальным супругом звезды больше 50 лет. Но муж Дитрих не единственный мужчина, живший в тени известной жены.

Анна Павлова и Виктор Дандре

«Подходящий муж для жены — то же, что музыка для танца...» — это одно из немногих высказываний о чувствах, которые Анна Павлова позволила себе однажды. В разговоре с журналистами балерина предпочитала не касаться личных тем. С самого начала карьеры танцовщица позиционировала себя как свободную женщину, не обременённую браком и серьезными отношениями. «По-моему, истинная артистка должна жертвовать собой своему искусству», — говорила она. Но уже после смерти Анны ее импресарио и гражданский муж Виктор Дандре уверял всех, что они с Павловой были законными супругами. Слова великой балерины также подтверждали этот факт, хотя доказать его документально так и не удалось: «Артист должен отказаться от брака. И все же из уважения к моим английским друзьям я должна была выйти за него (Виктора Дандре — прим. ред.) замуж». Тогда это заявление Павловой сильно удивило даже участников ее труппы. Как бы то ни было, именно Виктор был рядом с ней много лет и занимался всеми ее делами, в том числе финансовыми.

Анна Павлова и Виктор Дандре. pic.twitter.com/bF30nbcRQe — Valentyna Vashchenko (@ValentynaVashc2) 31 января 2017 г.

Они познакомились, когда танцовщице было около двадцати. Если верить слухам, аристократ Дандре не спешил с головой окунаться в отношения со своей новой знакомой и тем более жениться на ней, ведь происхождение девушки было слишком туманным. Балерина родилась то ли в браке прачки и отставного солдата Матвея Павлова, то ли от незаконной связи ее матери с банкиром Лазарем Поляковым. Эту часть своей биографии Павлова скрывала всю жизнь и очень не любила, когда к ней обращались по отчеству, предпочитая для всех быть просто Анной. Согласно легенде, Дандре попал в долговую яму и танцовщица согласилась помочь ему в обмен на законный брак. Который пришлось тщательно скрывать от общественности, ведь она же балерина, а у балерины «не может быть тихого семейного счастья, как у других женщин». Однако, если учесть, что рядом с Дандре Павлова провела почти тридцать лет, ей все-таки удалось познать то самое семейное счастье, пусть и в несколько своеобразном воплощении, поскольку вместе с Виктором они буквально жили на гастролях. Даже внезапная смерть от гнойного плеврита настигла легендарную артистку вне стен ее любимой лондонской усадьбы, в Нидерландах, где Анне предстояло выступать со своей труппой. Когда Павловой не стало, Дандре издал книгу своих воспоминаний о великой женщине, рядом с которой он прожил такую непростую, но очень увлекательную жизнь.



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Мария Каллас и Джованни Баттиста Менегини

Имя Марии Каллас часто ассоциируется с миллиардером Аристотелем Онассисом, хотя последний так и не женился на ней. Более того, под венец он повел не ее, а вдову 35-го президента США Джона Кеннеди Жаклин, о чем оперная дива узнала даже не от него самого, а из газет. Но был и тот, кто действительно любил Каллас и был готов положить к ее ногам весь мир: Джованни Баттиста Менегини. Богатый и уже немолодой промышленник, он был старше Марии на 27 лет, но это не помешало ему жениться на певице меньше чем через год после знакомства. Менегини обожал оперу, а еще больше обожал свою молодую и безумно талантливую супругу, для которой с удовольствием стал не только мужем, но и менеджером, продюсером и щедрым инвестором. На начальном этапе карьеры Марии финансовая помощь бизнесмена пришлась ей как нельзя кстати.

Несмотря на большую разницу в возрасте, у этого союза были все шансы «жить долго и счастливо», если бы на пути оперной дивы не появился Онассис. Они познакомились в конце 1950-х в Италии, потом бизнесмен пригласил Каллас с мужем покататься на его роскошной яхте «Кристина», которую посещали знаменитости и сильные мира сего. Небольшое путешествие закончилось двойным разводом. Миллиардер расстался со своей женой Тиной Ливанос, певица — с супругом. Для того чтобы стать свободной, Каллас даже поменяла американское гражданство на греческое, ведь по греческим законам брак, заключенный после 1946 года не в церкви, не считался действительным. Увы, Аристотель не оценил этот шаг Марии, как и многие другие ее жертвы. Оперная дива нужна была бизнесмену только «для статуса». Он не только не захотел на ней жениться, но даже заставил Каллас сделать аборт, когда та забеременела. Зато с удовольствием окольцевал овдовевшую Жаклин Кеннеди: этот статус оказался еще выше.

21 aprile 1949: a #Verona , nella chiesa dei Filippini #MariaCallas sposò Giovanni Battista Meneghini, primo e unico marito della Divina. Nella #mostra permanente del #MuseoAMO alcuni oggetti a Lei appartenuti e che ricordano il profondo legame tra il #soprano e la città di Verona pic.twitter.com/SCtOnBCMjV — Arena Museo Opera (@ArenaMuseoOpera) 21 апреля 2018 г.

Марлен Дитрих и Рудольф Зибер

В жизни Марлен Дитрих был всего один брак. Актриса вышла замуж, когда ей было чуть за двадцать. Избранником восходящей звезды стал ассистент режиссера Рудольф Зибер, с которым девушка познакомилась на съемках фильма «Трагедия любви». Прежде чем отправиться под венец, будущим супругам пришлось около года встречаться под присмотром гувернантки. Мать Дитрих переживала за ее честь, поэтому не позволяла влюбленным оставаться наедине друг с другом до самой свадьбы. В мае 1923 года пара наконец-то поженилась, а в декабре 1924 года супруги стали родителями. Но в декрете Марлен сидела недолго, она довольно быстро вернулась на работу, оставив дочь Марию с отцом и нянями.

По сути, брак Дитрих и Зибера длился всего несколько лет: после рождения ребенка они лишь публично поддерживали иллюзию крепкой и хорошей семьи. Муж и дочь актрисы часто сопровождали ее на съемках, правда, вместе с ними был еще один человек: Тамара Матуль. Для окружающих Тами, как ее ласково называли в семье актрисы, была няней Марии и помощницей Марлен. На самом же деле эта женщина много лет оставалась любовницей Зибера. Естественно, Дитрих знала о связи своего супруга, и это ее ничуть не смущало. Более того, она сама с огромным удовольствием обсуждала с мужем своих многочисленных (а главное — знаменитых) поклонников, например, роман с Эрихом Марией Ремарком. Почему они не разводились, живя при этом параллельными жизнями? Ответ на этот вопрос дала дочь актрисы: «Такие женщины, как Марлен, всегда находят особо уязвимых мужчин. Мой отец был прекрасным сопровождающим, он всегда любил мою мать, и в этом его трагедия, он никак не мог её оставить. Но эти отношения оказались для него губительными». В последние годы жизни Рудольф съехал от супруги, хотя при этом не перестал брать ее деньги, как делал это на протяжении всего их брака. 24 июня 1976 года он умер, оставив актрису вдовой.