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В Минске работники МЧС спасли утят из ливневой канализации

12.07.2019 09:54 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Минске работники МЧС спасли утят из ливневой канализации
Фото Минского городского управления МЧС

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС спасли утят из ливневой канализации, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.

Сегодня в 8.05 на номер 101 от прохожих поступило сообщение, что утятам нужна помощь. Несколько утят провалились в люк дождевой канализации и самостоятельно выбраться не могли. Спасатели достали семь птенцов из ливневки и позже выпустили к матери, которая все это время их ждала.

Никто не пострадал.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС спасли утят из ливневой канализации, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС. Сегодня в 8.05 на номер 101 от...
 
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