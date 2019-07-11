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В Минске работники МЧС спасли утят из ливневой канализации
Источник материала: БелТА
Фото Минского городского управления МЧС
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС спасли утят из ливневой канализации, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.
Сегодня в 8.05 на номер 101 от прохожих поступило сообщение, что утятам нужна помощь. Несколько утят провалились в люк дождевой канализации и самостоятельно выбраться не могли. Спасатели достали семь птенцов из ливневки и позже выпустили к матери, которая все это время их ждала.
Никто не пострадал.-0-
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12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС спасли утят из ливневой канализации, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС. Сегодня в 8.05 на номер 101 от...
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