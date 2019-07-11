Беларусь при вступлении в ВТО готова к поиску компромиссов без ущерба национальным интересам — Турчин

Источник материала: Новости Хотимска

Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию готова к поиску компромиссов, которые не противоречат национальным интересам страны. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на 12-м заседании рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси, которое прошло сегодня в Женеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Александр Турчин информировал участников заседания о развитии белорусской экономики, продвижении по пути вступления в ВТО и результатах, достигнутых после предыдущего заседания рабочей группы в феврале 2019 года. Первый вице-премьер призвал страны ВТО поддержать усилия Беларуси по скорейшему оформлению членства в ВТО, которое могло бы состояться во время 12-й министерской конференции ВТО в июне 2020 года.

В заседании приняли участие представители более 50 стран-членов ВТО. Представители США, ЕС, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Украины, Индии, Китая, Аргентины, Австралии, Бразилии, Вьетнама, Канады, Турции, Швейцарии, Японии, Кореи, Коста-Рики, Кубы, Эквадора, Сальвадора, Грузии и других стран в своих выступлениях поддержали предпринимаемые правительством Беларуси шаги по присоединению к ВТО и выразили готовность к активной работе с Беларусью в 2019 году для скорейшего завершения переговорного процесса.

На заседании обсуждался проекта доклада рабочей группы. Белорусская делегация предоставила ответы на все поступившие вопросы. После получения письменных вопросов от членов ВТО белорусская сторона подготовит новую редакцию проекта доклада рабочей группы. Она будет рассмотрена на очередном заседании рабочей группы ориентировочно в конце 2019 года.

В состав белорусской делегации вошли министр экономики Дмитрий Крутой, министр финансов Максим Ермолович, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, а также представители Минсельхозпрода, Национального банка, Минюста, Минздрава, Минсвязи, Минпрома, ГТК, Госстандарта, «Белгоспищепрома», «Беллегпрома», Национального центра интеллектуальной собственности и постоянного представительства Беларуси в Женеве.