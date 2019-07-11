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«Это праздник дружбы и взаимопонимания» — Лукашенко открыл «Славянский базар в Витебске»
12.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал праздником дружбы и взаимопонимания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.
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Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал праздником дружбы и взаимопонимания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии...
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