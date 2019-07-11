Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» проходит с 8 по 17 июля. На конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» Беларусь представляет Иван Здонюк, на детском музыкальном конкурсе — Ксения Галецкая.
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Славянский базар-2019
12.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» проходит с 8 по 17 июля. На конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» Беларусь
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