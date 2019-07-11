Пройдут «прямые телефонные линии» и приемы граждан

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В субботу, 13 июля, с 9.00 до 12.00, по тел. 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Несвижского районного исполнительного комитета Александром Зиновьевичем ЛОМСКИМ.

В среду, 17 июля, с 10.00 до 11.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Зиновьевич ЛОМСКИЙ проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц в аг. Солтановщина (сельский клуб, аг. Солтановщина, ул. Советская, 4).

13 июля, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» по тел. 8-017-500-41-60 проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Сергей Петрович НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

В понедельник, 15 июля, с 14.00 до 15.00, начальник главного управления землеустройства Минского областного исполнительного комитета Сергей Петрович ШИМУК проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Сновском сельском исполнительном комитете (аг. Снов, ул. Ленина, 16) и «прямую телефонную линию» по тел. 5-61-69.

Предварительная запись — по тел. 5-91-94.