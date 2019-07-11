Представители молодежи Несвижского района посетили ГУО «Городейская вспомогательная школа-интернат»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Благотворительный забег «В ногу со временем» прошел в Несвиже 28 июня в рамках молодежного фестиваля «Вайбово-2019». Его цель — сделать счаст-ливее тех, кто в этом нуждается. Именно поэтому все собранные средства организаторы уже второй год отправляют в Городей-скую вспомогательную школу-ин-тернат. На этот раз подсластить жизнь детей приехали Людмила Матусевич и Алёна Виноград, директор и художественный руководитель ГУК «Несвижский городской молодежный центр», а также Кристина Литвинова, первый секретарь РК ОО «БРСМ». Как снегурочки зимой, только вместо мешка конфет — огромная коробка сладостей в руках. Такими их и встретили дети. На повисший в воздухе немой вопрос: «Почему не растаяли?» (ведь лица детей излучали столько тепла), ответ был прост — необязательно быть сказочным персонажем, чтобы подарить кому-то волшебство.





За разговорами мы не заметили, как прошло время. Настал черед и для общего фото.

Впереди воспитанников ждет насыщенная смена в летнем лагере. Будем надеяться, конфет им хватит надолго! А если нет, «взмахнуть волшебной палочкой и зажечь улыбки» может любой из нас! Нужны лишь желания и билет до ул. Якуба Коласа, 2!

Дарья ПИВОВАРСКАЯ,

студентка журфака Белгосуниверситета.