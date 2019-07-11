Свидетельство о рождении в мае и июне получили…

В мае:
Марк Сидорович, Назар Драченко, Мирослава Барановская, Наталья Зарожная, Эмилия Римашевская, Софья Бойко, Милена Лазовская, Александр Гулицкий, Елизавета Корсак, Егор Ефименко, Семён Пташник, Артём Чижевский, Анна Евстафьева, Анна Бурнович, Степан Гутько, София Страх, Максим Юран, Илья Хаванский, Ксения Маевская, Ярослав Усович, Никита Гайдук, Майя Нестеренко, Полина Заяц, Павел Саргужиев, Валерия Грищёнок, Ксения Неверко, Егор Высоцкий, Глеб Минюк, Роман Янцевич, Герман Евменов, София Маркевич, Виктория Мятеж.
В июне…
Мартин Коротких, Марьяна Махлай, Максим Козел, Леон Мелоян, Матвей Рымкевич, Милана Рымкевич, Виктория Будник, Варвара Додь, Тимофей Хандрико, Варвара Капуза, Каролина Лисовская, Артем Селипетов, Иван Рудешко, Илья Дрноян, Милана Хандрико, Полина Мишина, Дарья Антонова, Яна Журавская, Роман Губчик, Валерия Мачула, Алиса Зенюк, Ксения Апранич, Вероника Рудлевская, Виктория Гайипова, Тимофей Корсак, Эвелина Костюк, Андрей Мазан, Максим Глебов, Яна Головач, Сабина Аполоник, Степан Демидович, Дмитрий Карпейчик, Степан Богуш, Амина Посадская, Александр Коконь, Игнат Петлицкий, Елизавета Кулак.
Раиса ПРОНЕВИЧ,
начальник отдела ЗАГС Несвижского райисполкома.