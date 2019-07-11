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В Молодечно откроется первая в стране улица стрит-фуда

12.07.2019 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знаменитые на всю страну латиноамериканские бургеры, космические блинчики, азиатская лапша и многое другое. За день до официального открытия первой в стране улицы стрит-фуда в Молодечно AFISHA.TUT.BY собрала специально для вас меню и фото сетов (кстати, будет отдельное меня для ваших питомцев). Кажется, у минчан появился еще один повод для гастротура по регионам.


Официальное открытие улицы стрит-фуда начнется 13 июля в 16:00 по адресу Молодечно, ул. Ф. Скорины 14, рынок «Спадар».

Sabroso. Латинобургер


Блюдо: Ла-нена.

Описание: булочка, соус «Тосинета», бекон, двойной чеддер, котлета, яйцо,

помидор.

Стоимость: 9 рублей.

Королевские вафли / Royal Waffles


Блюдо: Королевский сет.

Описание: ванильная вафелька, 3 шарика мороженого, фрукты, топпинг + Кофе латте.

Стоимость сета: 7.50 рублей.

Космические блинчики


Блюдо: Блинчик на овсяном молоке с грецким орехом и медом + Зеленый чай с бергамотом.

Стоимость: 5 рублей.

Кава Iн


Блюдо: Пикник от Кава Iн

Описание: Овощи на гриле, зерновой хлеб на гриле. + Капучино на овсяном молоке.

Стоимость: 5 рублей.

Ваши суши


Блюдо: Сет вегетарианский «Витамин».

Описание: Ролл «Витамин», чука салат, соевый соус, имбирь, васаби.

Стоимость: 7,5 рублей.

Лапшичная WOK


Блюдо: WOK-шеф.

Описание: удон с нежнейшей телятиной под соусом из кокосового молока с овощами.

Стоимость: 7 рублей.

Лето


Блюдо: Кибинай.

Описание: Пирожок с начинкой (с мясом / со шпинатом / с грибами)

Стоимость: 3 рубля.

Ваш питомец


Блюдо: корма и закуски для животных (собак, кошек, грызунов).

Описание: от 2.80 рублей.

 
 
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Знаменитые на всю страну латиноамериканские бургеры, космические блинчики, азиатская лапша и многое другое.
 
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