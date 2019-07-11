В Молодечно откроется первая в стране улица стрит-фуда

Источник материала: Tut.by

Знаменитые на всю страну латиноамериканские бургеры, космические блинчики, азиатская лапша и многое другое. За день до официального открытия первой в стране улицы стрит-фуда в Молодечно AFISHA.TUT.BY собрала специально для вас меню и фото сетов (кстати, будет отдельное меня для ваших питомцев). Кажется, у минчан появился еще один повод для гастротура по регионам.





Официальное открытие улицы стрит-фуда начнется 13 июля в 16:00 по адресу Молодечно, ул. Ф. Скорины 14, рынок «Спадар».

Sabroso. Латинобургер





Блюдо: Ла-нена. Описание: булочка, соус «Тосинета», бекон, двойной чеддер, котлета, яйцо, помидор. Стоимость: 9 рублей.

Королевские вафли / Royal Waffles





Блюдо: Королевский сет. Описание: ванильная вафелька, 3 шарика мороженого, фрукты, топпинг + Кофе латте. Стоимость сета: 7.50 рублей.

Космические блинчики





Блюдо: Блинчик на овсяном молоке с грецким орехом и медом + Зеленый чай с бергамотом. Стоимость: 5 рублей.

Кава Iн





Блюдо: Пикник от Кава Iн Описание: Овощи на гриле, зерновой хлеб на гриле. + Капучино на овсяном молоке. Стоимость: 5 рублей.

Ваши суши





Блюдо: Сет вегетарианский «Витамин». Описание: Ролл «Витамин», чука салат, соевый соус, имбирь, васаби. Стоимость: 7,5 рублей.

Лапшичная WOK





Блюдо: WOK-шеф. Описание: удон с нежнейшей телятиной под соусом из кокосового молока с овощами. Стоимость: 7 рублей.

Лето





Блюдо: Кибинай. Описание: Пирожок с начинкой (с мясом / со шпинатом / с грибами) Стоимость: 3 рубля.

Ваш питомец





Блюдо: корма и закуски для животных (собак, кошек, грызунов). Описание: от 2.80 рублей.