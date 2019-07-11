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В Молодечно откроется первая в стране улица стрит-фуда
Источник материала: Tut.by
Знаменитые на всю страну латиноамериканские бургеры, космические блинчики, азиатская лапша и многое другое. За день до официального открытия первой в стране улицы стрит-фуда в Молодечно AFISHA.TUT.BY собрала специально для вас меню и фото сетов (кстати, будет отдельное меня для ваших питомцев). Кажется, у минчан появился еще один повод для гастротура по регионам.
Официальное открытие улицы стрит-фуда начнется 13 июля в 16:00 по адресу Молодечно, ул. Ф. Скорины 14, рынок «Спадар».
Sabroso. Латинобургер
Королевские вафли / Royal Waffles
Космические блинчики
Кава Iн
Ваши суши
Лапшичная WOK
Лето
Ваш питомец
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Знаменитые на всю страну латиноамериканские бургеры, космические блинчики, азиатская лапша и многое другое.
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