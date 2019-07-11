|
С 12 января 2020 года «шенген» дорожает до 80 евро
12.07.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 12 января за получение шенгенской визы придется заплатить 80 евро. Решение Совета Евросоюза по изменениям в Визовый кодекс опубликовано в официальном журнале ЕС.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Напомним, в феврале Европарламент и Совет достигли
6 июня Совет ЕС
Для белорусов визы тоже будут стоить 80 евро?
Переговоры по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС ведут уже несколько лет. 4 июля в
Теперь Минск и Брюссель должны провести документ через все внутригосударственные процедуры. Этот процесс может занять 2−3 месяца, а затем стороны выходят на подписание документов. Ожидается, что для этой церемонии проведут встречу на высоком уровне. После подписания соглашения «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 января за получение шенгенской визы придется заплатить 80 евро. Решение Совета Евросоюза по изменениям в Визовый кодекс опубликовано в официальном журнале...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)