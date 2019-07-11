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Городской чемпионат по туристско-прикладному многоборью состоится 2-4 августа
12.07.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
К участию в турслёте приглашаются трудовые коллективы города. Место проведения — озеро Селяхи, Брестский район. Предварительные заявки на участие подаются в сектор спорта и туризма Брестского горисполкома: brestsporttut@tut.by / тел. 21 61 10 / факс: 21 44 30.
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К участию в турслёте приглашаются трудовые коллективы города. Место проведения — озеро Селяхи, Брестский район. Предварительные заявки на участие подаются в...
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