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Самые-самые... Объекты 1000-летия, которые уже открыли или вот-вот.
12.07.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Парк 1000-летия:
Новая (самая большая, кстати) школа в Бресте:
Кобринский путепровод:
Западный обход:
Набережная:
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Парк 1000-летия: Новая (самая большая, кстати) школа в Бресте: Кобринский путепровод: Западный обход: Набережная:
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