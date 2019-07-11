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Самые-самые... Объекты 1000-летия, которые уже открыли или вот-вот.

12.07.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Парк 1000-летия:

Самые-самые... Объекты 1000-летия, которые уже открыли или вот-вот.

Новая (самая большая, кстати) школа в Бресте:

Самые-самые... Объекты 1000-летия, которые уже открыли или вот-вот.

Кобринский путепровод:

Самые-самые... Объекты 1000-летия, которые уже открыли или вот-вот.

Западный обход:

Самые-самые... Объекты 1000-летия, которые уже открыли или вот-вот.

Набережная:

Самые-самые... Объекты 1000-летия, которые уже открыли или вот-вот.

 
Теги: Брест
 
 
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  Парк 1000-летия: Новая (самая большая, кстати) школа в Бресте: Кобринский путепровод: Западный обход: Набережная:
 
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