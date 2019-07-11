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20 июля в д. Луково Малоритского района пройдет этнофестиваль «Колыска».

12.07.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Центральным событием станет конкурс народного костюма, в котором смогут принять участие все желающие. В концертной части фестиваля выступят более сотни участников из Малоритского, Кобринского, Брестского, Каменецкого, Ивановского районов и г.Бреста. Организаторы подготовили оригинальные экскурсии, творческие встречи, мастер-классы ремесленников, возможность активного отдыха на воде. Вблизи от основной площадки будет развернута торговля, детский городок. Гостям фестиваля предоставляется возможность остановиться в палаточном городке.

20 июля в д. Луково Малоритского района пройдет этнофестиваль «Колыска».

Главные события фестиваля:

- 16:00 - выступление детских коллективов

- 17:00 – конкурс народного костюма

- 18:00 – вечерний концерт

20 июля в д. Луково Малоритского района пройдет этнофестиваль «Колыска».

Организаторы - Украинский научно-педагогический союз «Берегиня», Малоритский районный исполнительный комитет.

 
Теги: Брест
 
 
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