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20 июля в д. Луково Малоритского района пройдет этнофестиваль «Колыска».
12.07.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Центральным событием станет конкурс народного костюма, в котором смогут принять участие все желающие. В концертной части фестиваля выступят более сотни участников из Малоритского, Кобринского, Брестского, Каменецкого, Ивановского районов и г.Бреста. Организаторы подготовили оригинальные экскурсии, творческие встречи, мастер-классы ремесленников, возможность активного отдыха на воде. Вблизи от основной площадки будет развернута торговля, детский городок. Гостям фестиваля предоставляется возможность остановиться в палаточном городке.
Главные события фестиваля:
- 16:00 - выступление детских коллективов
- 17:00 – конкурс народного костюма
- 18:00 – вечерний концерт
Организаторы - Украинский научно-педагогический союз «Берегиня», Малоритский районный исполнительный комитет.
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