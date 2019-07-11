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Брестская область на Форуме регионов подпишет соглашения с Воронежской областью и Ставропольем

12.07.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская область подпишет соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с Воронежской областью и Ставропольским краем на VI Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении внешнеэкономических связей облисполкома.

Брестская область на Форуме регионов подпишет соглашения с Воронежской областью и Ставропольем

Планируется, что подписи под документами поставят руководители регионов - председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, губернатор Воронежской области Александр Гусев и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Запланированы встречи делегаций регионов, на которых предполагается обсудить вопросы развития взаимного сотрудничества. При подготовке к форуму субъекты хозяйствования Брестской области проработали и заключили с резидентами России коммерческие контракты на общую сумму около $65 млн.

В состав брестской делегации на VI Форум регионов Беларуси и России вошли руководители структурных подразделений облисполкома, областного и двух крупнейших городских Советов депутатов - Брестского и Барановичского, учреждений образования и культуры. Они примут участие в пленарном заседании форума, работе тематических секций.

На сегодня у Брестской области заключено 26 межрегиональных соглашений с субъектами Российской Федерации и более 40 договоров о побратимских связях между городами и районами. Торгово-экономическое сотрудничество налажено с 77 регионами России. По итогам 2018 года оборот внешней торговли с российскими регионами составил $2,1 млрд, или почти 53% внешнеторгового оборота области (темп роста к уровню 2017 года составил 102,3%). Сальдо сложилось положительное. В Российскую Федерацию поставлено товаров на $1,6 млрд (70,4% экспорта области).

Основными экспортными товарными позициями являются мясомолочная и рыбная продукция, газовые плиты, пластмассовые игрушки, мебель, облицовочная плитка, краски, лаки. Почти треть экспорта поставлено в Московскую область, более 19% - в Москву, около 9% - в Санкт-Петербург, более 5% - в Смоленскую область.

В Брестской области созданы и функционируют более 350 предприятий и организаций с участием инвесторов из России.

 
 
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