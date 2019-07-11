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Цены — огонь. Как обманывают с горящими турами?

12.07.2019 10:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Цены — огонь. Как обманывают с горящими турами?
shutterstock.com

Горящие путевки — популярный у путешественников, но не очень выгодный для турфирм туристический продукт. Когда туры не распроданы (особенно если для въезда в страну нужна виза), а время вылета неумолимо приближается, они снижают цены, чтобы заработать хоть какие-то деньги. В идеале — побольше. Как работники туротрасли правдами и неправдами навариваются на горящих турах, рассказывает "АиФ".

На дешевых турах много не заработаешь

Доход менеджеров в туристической фирме по большей части зависит от количества и, главное, стоимости проданных путевок. На горящих турах, понятное дело, много не заработаешь. Они, во-первых, и так со скидкой, а во-вторых, люди, которые их покупают, нацелены на экономию, выбирать дорогие пятизвездочные гостиницы они не будут.

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Нужно быть готовым к тому, что в турагентстве менеджер не кинется с энтузиазмом искать вам путевку в лучший отель Турции за 300 долларов за неделю. Менеджер будет искать тот вариант, с которого он получит сносный процент. В этом на собственном опыте убедилась корреспондент АиФ.ru. В офисе крупного туроператора на просьбу подобрать недорогую путевку в Грецию работница нашла «бюджетный» вариант за 80 тысяч российских рублей на двоих (неделя, трехзвездочный отель самого дешевого курорта острова Родос). К слову, в своей рекламе этот туроператор обещал туры в Грецию вдвое дешевле.

Горящий, но через месяц

Кстати, о рекламе. Туристические фирмы прекрасно знают, что путешественники лояльны к горящим путевкам, и потому часто используют их в продвижении обычных туров. «На входе в офис турагентства или на его сайте вы можете увидеть яркий баннер с большими буквами: „Горящие туры“. И цены — Турция — от 300 долларов, Греция — от 350, Таиланд — от 600. Но, когда вы свяжетесь с менеджером, выяснится, что Турция за 300 долларов — это двухвездочный отель в пяти километрах от пляжа. „Да и зачем вам это надо? Это же отпуск. Вот, посмотрите, у нас есть другие отели“, — так менеджеры обрабатывают клиентов, настроившихся на отпуск», — рассказала "АиФ" бывшая работница крупного туристического оператора Лилия Костюкова (фамилия изменена по ее просьбе).

По ее словам, турфирмы привлекают путешественников и под видом горящих туров предлагают им обыкновенные и далеко не самые дешевые варианты. «Горящий тур потому так и называется, что дата вылета у него завтра-послезавтра. В лучшем случае — через три дня», — добавляет Лилия.

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Промо-номер с комарами

Читательница "АиФ" Анна купила настоящий горящий тур по привлекательной цене. Только не вникала в детали своего путешествия: фирма надежная, отель с хорошими отзывами, вылет послезавтра, надо собирать вещи.

Когда Анна прибыла в отель с хорошими отзывами, ее поселили в маленький номер, расположенный в полуподвальном помещении. Да еще и с комарами. Менеджер турфирмы показывал девушке совсем другие номера: просторные, светлые, с хорошим ремонтом. Такие комнаты в гостинице были, но другой категории и за другие деньги. Оказалось, что Анна купила т. н. номер «промо»: самый бюджетный и не самый удобный. Более внимательные и подкованные путешественники от такого размещения отказались, а наша читательница не обратила внимания, да и менеджер не сочла нужным уточнять, в каких условиях Анна проведет отпуск.

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Дешево, но ураган

Весна — не сезон для отдыха в Юго-Восточной Азии. В лучшем случае в регионе идут тропические дожди, в худшем — сильные штормы, когда купаться нельзя.

Путевки в Индию или Таиланд в апреле-мае могут недорого стоить именно по причине непогоды, но менеджер об этом деликатно умолчит.

Перед тем как покупать горящую путевку по привлекательной цене, не поленитесь уточнить, что за погода в выбранной стране в это время года.

В будни — дешевле

В идеале нужно не бросаться в объятия первого встречного туристического агентства, а попробовать провести самостоятельный анализ предложений. Лучше всего делать это в интернете: здесь полно ресурсов по бронированию путевок с ценами ниже, чем в офисах турфирм. По наблюдениям корреспондента "АиФ", с пятницы по воскресенье цены на путевки выше, на некоторые — почти вдвое.

Цены — огонь. Как обманывают с горящими турами?
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Стоимость туров зависит от курсов иностранной валюты, которые меняются каждую минуту. Нужно быть готовым к тому, что путевки могут дорожать и дешеветь в режиме реального времени. Однако в случае с горящими турами ценник чаще всего увеличивается (и ощутимо) за счет топливного сбора.

Но самое интересное, что туры с вылетом через две-три недели дешевле горящих. То есть можно не спеша выбрать подходящую гостиницу и, если надо, успеть оформить визу.

Обыкновенные аферисты

Не стоит забывать, что и здесь есть мошенники, промышляющие дешевыми горящими турами. Вы им — деньги, они вам — в лучшем случае «липовый» договор.

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Аферисты используют простые психологические уловки, например: «Торопитесь, я вижу, что за эту цену остался только один тур». Во-первых, никуда торопиться не надо: это ваш отпуск, который нужно провести в хорошем отеле. Во-вторых, ни в коем случае не переводите деньги на банковскую карту менеджера. В-третьих, держитесь подальше от невероятно дешевых предложений: бесплатный сыр бывает сами знаете где.

Если вам предложат перевести деньги на банковский счет организации, все равно не спешите это делать. Вбейте в поисковике ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) и ОГРН (основной государственный регистрационной номер) туристической фирмы. Если перед вами реальное агентство, то и информацию о нем вы получите как об агентстве. А если это аферисты, то за их ОГРН и ИНН может стоять что угодно: салоны красоты, пивные магазины или таксопарк.

Чтобы не остаться без денег и без отпуска, лучше выбирать проверенные агентства. Распознать их несложно: у них есть группы в соцсетях, которые существуют не один месяц, там много подписчиков и есть обратная связь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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​С горящим туром можно неплохо сэкономить на отпуске. Если такую путевку, конечно, удастся поймать. Очень часто турфирмы, чтобы заработать больше, хитрят с...
 
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