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Беларусь намерена вступить в ВТО в 2020 году

12.07.2019 10:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь намерена вступить в ВТО в 2020 году

Минск намерен завершить переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) в июне 2020 года, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин

"В ходе встречи с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу в Женеве Турчин подчеркнул готовность правительства двигаться по предложенному плану, чтобы завершить переговоры по присоединению Беларуси к ВТО до 12-й Министерской конференции ВТО в июне 2020 года", - говорится в сообщении на сайте Совмина.

Турчин подчеркнул, что Беларусь является наибольшей экономикой из всех активных присоединяющихся стран, и поэтому белорусская сторона исходит из того, что присоединение Беларуси выгодно всем членам ВТО и самой организации.

По информации пресс-службы Совмина, Азеведу в свою очередь  высоко оценил усилия белорусского правительства по продвижению переговорного процесса, отметив, что Беларусь находится в стратегическом фокусе организации с целью скорейшего оформления членства в ВТО. Гендиректор заверил, что он лично и секретариат ВТО готовы и дальше оказывать Беларуси необходимое содействие в этом направлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск намерен завершить переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) в июне 2020 года, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси...
 
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