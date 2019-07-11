Названа цена Honor 20 в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В конце мая бренд Honor показал новые топовые смартфоны — Honor 20 Pro и Honor 20. Момент анонса совпал с введением США санкций против компании, и судьба смартфонов на нашем рынке долго оставалась неизвестна. Но сегодня белорусское представительство производителя рассказало, когда и по какой цене Honor 20 начнет продаваться у нас.





Старт продаж Honor 20 намечен на 17 июля в сети МТС, с 12 июля гаджет будет доступен для предзаказа в интернет-магазине оператора. Цена — 999 рублей. Сто покупателей также смогут получить беспроводные наушники Fly Pods за 10 копеек. О сроках появлении смартфона у других продавцов официально пока не сообщается.

Представители Honor также особо отметили, что владельцы Honor 20 «смогут без каких-либо проблем использовать сервисы Google, скачивать и обновлять сторонние приложения, получать обновления для EMUI и систем безопасности, а также смогут воспользоваться послепродажным обслуживанием».

К плюсам Honor 20 в нашем обзоре мы отнесли отличный экран, достаточную производительность и объем памяти даже в минимальной конфигурации, запоминающийся дизайн и батарею, позволяющую как минимум день-полтора не думать о подключении устройства к розетке.

Из недостатков остановились на отсутствие 3,5-мм разъема для наушников, стереодинамиков, защиты от воды и пыли, а также беспроводной зарядки. Фотографии с основной камеры устройства особых нареканий также не вызвали, хотя более дорогие топовые смартфоны все же снимают лучше.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Honor: