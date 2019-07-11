Источник материала: Новости Волковыска

Уже на этой неделе десять школьников из Гродно и Волковыска уже на этой неделе отправятся в Китай и отдохнут Международном летнем лагере.

Все они давно и успешно знакомятся с языком Поднебесной, участвуют в республиканских олимпиадах по китайскому языку. А теперь получат еще и возможность в буквальном смысле погрузиться в культуру, о которой многое знают благодаря книгам и сетевым ресурсам.

– Необычная лагерная смена для юных талантов нашей области пройдет с 12 по 22 июля. Церемония открытия запланирована в Пекине и приветствовать ребят здесь будут, в том числе представители министерства образования КНР, – рассказала начальник отдела общего среднего и дошкольного образования главного управления образования облисполкома Светлана Ковалевская.

Всего в лагерь поедут 92 школьника Беларуси. На протяжении десяти дней их ждет очень насыщенная и интересная программа. Юные отдыхающие, например, поднимутся на построенный еще в 1345 году участок Китайской стены, познакомятся с главными достопримечательностями китайских городов Харбин и Далянь и увидят постановку на китайском языке в знаменитом Красном театре в Пекине.

Свое место среди самых ярких воспоминаний займут посещение и таких современных объектов, которые давно стали определяющими в составлении туристических маршрутов по Китаю. Заглянут ребята в музейный комплекс «Памятник тысячелетия», который был создан в честь наступления нового тысячелетия и открылся 1 января 2001 года. Побывают юные жители Принеманья и в известном всему миру как «Птичье гнездо» Пекинском национальном стадионе, где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 года.

– Это первый опыт такого международного сотрудничества и Гродненщину в Китае представят настоящие умники и умницы – участники и победители этапов республиканской олимпиады по китайскому языку, – добавляет Светлана Ковалевская.

Уже в пятницу, 12 июля, вылетят в Пекин из Минска восемь гродненских школьников и две одноклассницы из волковысской гимназии № 2 – Ангелина Баклажец и Екатерина Савко, сообщает Гродненская правда.

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