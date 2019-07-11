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Россельхознадзор вернул в Беларусь 33 тонны мяса

12.07.2019 10:43 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям не пропустили на территорию России партию говядины из Беларуси.

Около 33 тонн говядины (четвертины и полутуши) задержали россияне в пункте пропуска «Красная Горка». Сообщается, что в сопроводительных документах местами производства мяса были указаны три комбината – Калинковичский, Поставский и Гомельский. Груз следовал в Казахстан - так было указано в накладной.

Однако во время проверки товара сотрудники Россельхознадзора выяснили, что на части туш имелись нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, а также следы зачистки с удалением мышечной ткани в местах, предназначенных для клеймения. Кроме этого, часть товара была в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Продукцию на территорию РФ не пропустили, она была возвращена отправителю.

Ранее Россельхознадзор ввел усиленный режим лабораторного контроля в отношении 11 белорусских производителей.
 
 
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Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям не пропустили на территорию России партию говядины из Беларуси.
 
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