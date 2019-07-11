Россельхознадзор вернул в Беларусь 33 тонны мяса

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям не пропустили на территорию России партию говядины из Беларуси.

Около 33 тонн говядины (четвертины и полутуши) задержали россияне в пункте пропуска «Красная Горка». Сообщается, что в сопроводительных документах местами производства мяса были указаны три комбината – Калинковичский, Поставский и Гомельский. Груз следовал в Казахстан - так было указано в накладной.

Однако во время проверки товара сотрудники Россельхознадзора выяснили, что на части туш имелись нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, а также следы зачистки с удалением мышечной ткани в местах, предназначенных для клеймения. Кроме этого, часть товара была в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Продукцию на территорию РФ не пропустили, она была возвращена отправителю.