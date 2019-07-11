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Россельхознадзор вернул в Беларусь 33 тонны мяса
Источник материала: БДГ
Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям не пропустили на территорию России партию говядины из Беларуси.
Около 33 тонн говядины (четвертины и полутуши) задержали россияне в пункте пропуска «Красная Горка». Сообщается, что в сопроводительных документах местами производства мяса были указаны три комбината – Калинковичский, Поставский и Гомельский. Груз следовал в Казахстан - так было указано в накладной.
Однако во время проверки товара сотрудники Россельхознадзора выяснили, что на части туш имелись нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, а также следы зачистки с удалением мышечной ткани в местах, предназначенных для клеймения. Кроме этого, часть товара была в неудовлетворительном санитарном состоянии.
Продукцию на территорию РФ не пропустили, она была возвращена отправителю.
Ранее Россельхознадзор
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Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям не пропустили на территорию России партию говядины из Беларуси.
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