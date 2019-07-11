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Забавная история: уставший молодой папа качает свёрнутый халат вместо младенца

12.07.2019 10:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Быть отцом – непростое дело. Сперва нужно подготовиться морально, а затем предстоит долгие годы следить, чтобы ребёнок оставался жив, здоров и не устраивал в доме беспорядок. Забота о сыне или дочке так выматывает, что порой счастливый отец может и не заметить, как делает что-то не то.

Забавный пример опубликовало издание Daily Mail. Уставший молодой папа убаюкивает свернутый халат, думая, что это его новорожденный ребенок.

Забавная история: уставший молодой папа качает свёрнутый халат вместо младенца
Фото: скриншот из видео Daily Mail

Пока мужчина бережно смотрит на сверток, который считает своим сыном, его жена медленно поворачивает камеру, чтобы показать настоящего младенца у себя на руках.

Забавная история: уставший молодой папа качает свёрнутый халат вместо младенца
Фото: скриншот из видео Daily Mail

Сонный отец взглянул на свою жену полузакрытыми глазами, а затем снова продолжил укачивать халат.

Оставлял вдохновляющие записки каждый день. Девушка трогательно поблагодарила отчима за его поддержку

Забавная история: уставший молодой папа качает свёрнутый халат вместо младенца
Фото: скриншот из видео Daily Mail

Это не первый случай, когда уставшие мамы и папы странно ведут себя из-за недосыпа. Другие родители тоже поделились забавными историями о нелепых поступках, которые они совершали.

Забавная история: уставший молодой папа качает свёрнутый халат вместо младенца
Фото: скриншот из видео Daily Mail

Один мужчина написал: «Я вышел к своей машине и посадил сына в автокресло, прежде чем понял, что стою без штанов».

В то время как еще одна женщина настолько устала, что забыла имя собственного сына. «Я указала пальцем на монитор и спросила у мужа: как дела у как-его-там?».

Недавно мы рассказали историю о том, как отец выбежал на сцену, чтобы помочь своей маленькой дочке станцевать балет.

Прочитать ее можно здесь.

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Быть отцом – непростое дело. Сперва нужно подготовиться морально, а затем предстоит долгие годы следить, чтобы ребёнок оставался жив, здоров и не устраивал в доме...
 
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