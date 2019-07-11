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В Туве автомобиль УАЗ опрокинулся в реку: погибли 10 человек, в том числе шестеро детей
Источник материала: СТВ
Новости России. В Республике Тува 10 человек погибли в результате аварии, среди них шестеро детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что ЧП произошло при пересечении реки. Машина опрокинулась. Тела погибших уже найдены. Следователи устанавливают точное количество жертв. Известно, что в салоне находились две семьи. Обстоятельства аварии выясняются.
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Новости России. В Республике Тува 10 человек погибли в результате аварии, среди них шестеро детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается, что ЧП...
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