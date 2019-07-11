|
В Минске спасатели помогли семерым утятам вернуться к маме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 12 июля примерно в 8 утра в беду попали утята.
Как
Из ливнёвки были спасены семь птенцов, которых сперва собрали в оградительные конусы, а потом отнесли к их матери, ждавшей неподалёку своих малышей.
Недавно мы рассказывали о другом трогательном спасении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске 12 июля примерно в 8 утра в беду попали утята. Как сообщает Минское ГУМЧС, прибывшие к месту инцидента спасатели выяснили, что несколько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)