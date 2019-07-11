﻿ Канадский Boeing попал в зону турбулентности: 35 пассажиров пострадали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Канадский Boeing попал в зону турбулентности: 35 пассажиров пострадали

12.07.2019 10:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Boeing канадской авиакомпании попал в зону турбулентности: 35 человек пострадали. Лайнер следовал из Торонто в Сидней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попав в турбулентную зону на высоте 10 тысяч метров, самолет совершил экстренную посадку на Гавайях. На борту воздушного судна находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. К счастью, обошлось без серьезных травм. В данный момент пассажиры находятся в гостинице и ожидают вылета в Сидней.

Канадский Boeing попал в зону турбулентности: 35 пассажиров пострадали

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Boeing канадской авиакомпании попал в зону турбулентности: 35 человек пострадали. Лайнер следовал из Торонто в Сидней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Бразилии предложил должность посла в США своему сыну: Он друг детей Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика