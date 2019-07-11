Канадский Boeing попал в зону турбулентности: 35 пассажиров пострадали

Источник материала: СТВ

Boeing канадской авиакомпании попал в зону турбулентности: 35 человек пострадали. Лайнер следовал из Торонто в Сидней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попав в турбулентную зону на высоте 10 тысяч метров, самолет совершил экстренную посадку на Гавайях. На борту воздушного судна находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. К счастью, обошлось без серьезных травм. В данный момент пассажиры находятся в гостинице и ожидают вылета в Сидней.



