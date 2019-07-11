ТОП-4 лучших туристических направления 2019-го

О том, куда поехать в отпуск, мечтают еще зимой на теплой кухне. Тогда же и заказывают туры. Но всегда можно передумать, потому что есть горящие путевки и еще десятки направлений. Куда люди едут отдыхать?

1. Турция. В Стамбул едут в апреле, когда проходит фестиваль тюльпанов. Воздух чистый, жары еще нет, но уже тепло. В Турции множество курортов, где отличные отели с пляжами и бассейнами. Спа-центры, хаммамы, оливковые рощи, апельсины прямо на деревьях возле отеля.

В Турции находится самый красивый пляж Средиземного моря – пляж Клеопатры. Как гласит история, по приказу Марка Антония сюда был привезен песок из Египта, чтобы его любимая Клеопатра чувствовала себя как дома.

В городе Чанаккале можно посетить музей Трои, где среди 5 тысяч экспонатов есть копия Илиады и саркофаг Поликсена. В июле и августе в Турции очень жарко, и отдых дорогой.

2. Египет. Славится популярными историческими курортами с древними памятниками культуры типа египетских пирамид. Туристы любят Шарм эль Шейх, красивейшее море, дайвинг, квадрациклы в пустыне, незабываемый экстрим.

Можно путешествовать по Нилу, съездить в Луксор, Долину царей, церковь святого Шенуды. В Египте уникальное, очень красивое море и его глубины. Короче, посмотреть есть на что.

3. Франция. В 2019 году обязательно съездите в Париж, это не так дорого, как вы себе представляете. На траты окупят себя: в городе королей в этом году впервые пройдет выставка Gabrielle Chanel, где будут представлены 200 тысяч предметов одежды сразу нескольких известных дизайнеров.

А в музее искусства будут выставлять коллекцию Pinault – знаменитого бизнесмена и мецената Франсуа Пино. Ну и, конечно, стоит посмотреть сам Париж, входящий в пятерку красивейших городов мира. Триумфальная арка, Эйфелева башня, Елисейские поля…

4. Балеарские острова. Это Испания, знаменитая Пальма де Майорка, шикарный отель Es Princep с видом на океан, или небольшой Can Bordoy с просторным частным садом.

В Мадриде можно зайти в музей Прадо, которому сегодня 200 лет, в Барселоне – в храм кулинарии elBulli 1846, основанный лучшим поваром Каталонии Ферраном Андрия.

Ехать в Испанию советуют в мае, июне и в первые месяцы осени, когда не так жарко. А в сентябре тут проходит праздник сбора винограда. С ноября по апрель здесь холодно.