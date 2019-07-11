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Встретились на Кургане Дружбы

12.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Команда Городокского района приняла участие в областном туристическом слёте на Кургане Дружбы, который проходил 5-6 июля в Верхнедвинском районе.

Встретились на Кургане Дружбы

В этом году на мероприятие, посвящённое 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, слетелись сборные городов Витебской и Псковской областей, представители Белорусского республиканского союза молодёжи и Российского союза молодёжи в составе 14 команд (около 300 человек).

  Слёт проходит уже ровно 60 лет на границе России, Беларуси и Латвии и собирает молодёжь и ветеранов минувшей войны. Сейчас территория Кургана Дружбы занимает три лесные поляны, разделённые речкой и еловым лесом. К мемориалу героизма и мужества партизан проложены три аллеи: из Беларуси — берёзовая, из России — кленовая, из Латвии — липовая, а земля для кургана была привезена в здешние места ещё в середине прошлого века с могил партизан и воинов Красной армии, с мест гибели Александра Матросова и Клавдии Назаровой, Леонида Голикова и Марии Порываевой и многих других героев Великой Отечественной войны.

  Команда Городокского района заняла вторые места в конкурсах чтецов стихотворений и на организацию места расположения для отдыха и ночёвки (бивуак), четвёртое — за заранее подготовленную визитку.

  Слёт на Кургане Дружбы в очередной раз напомнил молодёжи о подвиге дедов и прадедов, заставил задуматься о той цене, которую они заплатили за Великую Победу.

Любовь СИМОНОВА.

 
 
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Команда Городокского района приняла участие в областном туристическом слёте на Кургане Дружбы, который проходил 5-6 июля в Верхнедвинском районе. В этом году на...
 
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