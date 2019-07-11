Городокский Парнас в Александрии

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Делегация Городокского района приняла участие в республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который проходил 6-7 июля на живописном берегу реки Днепр в аг. Александрия Шкловского района Могилёвской области — на малой родине Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Самобытный праздник объединил более 100 тысяч гостей и участников со всех регионов Беларуси, туристов из России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши.

Наша делегация презентовала на масштабном республиканском празднике свой бренд, который уже несколько лет устойчиво ассоциируется с нашим самым северным районом Витебщины — Городокский Парнас.





Почётную возможность продемонстрировать творческий потенциал Витебской области в этом году получили Городокский, Лиозненский и Дубровенский районы. Представители каждого из них стремились привезти в Александрию то, что является изюминкой их региона, выгодно отличает от других.

Самым ярким брендом Городокщины безусловно является поэма нашего знаменитого земляка Константина Вереницына «Тарас на Парнасе». Именно это революционное в годы написания произведение и его автор прославили и продолжают прославлять сегодня регион не только в Беларуси, но и на международном уровне. Брендовым мероприятием региона является праздник народного творчества, белорусской поэзии и фольклора «Гарадоцкі Парнас», который традиционно в июне собирает поклонников литературы, аутентичной культуры и народного творчества.

Работники учреждений культуры Городокского района приняли участие в шествии брендов республики, конкурсе на лучшую презентацию бренда. Выступления участников народного ансамбля песни и танца «Яблонька» и ансамбля народной песни центра традиционной культуры и народного творчества района «Отрада» собирали на Городокском подворье сотни зрителей и слушателей, многие из них пускались в пляс под зажигательные народные мелодии.

На малой родине Президента специально разработали маршрут, связанный с биографией белорусского лидера. Желающие могли ознакомиться с экспозицией «Малая радзіма», посетить класс Александрийской средней школы, где учился Александр Лукашенко.

Основными темами Купалья в Александрии стали трёхлетие Года малой родины и II Европейские игры. К слову, в том числе через Александрию проходил маршрут эстафеты «Пламя мира»: знаменитые уроженцы Беларуси пронесли символ Европейских игр по живописным улочкам населённого пункта, к Трофимовой кринице и местной школе. Несмотря на то, что в этом году участников фестиваля не баловала погода, всех собравшихся согревал тёплый славянский приём.

Был посвящён малой родине гала-концерт, который прошёл вечером 6 июля. В его основу легли песни из альбома творческого и семейного тандема Юлии Быковой и Евгения Олейника, лауреатов премии Президента «За духовное возрождение». В поистине народный проект «Куточак Беларусі» вошли около двух десятков композиций, которые прозвучали в исполнении отечественных и зарубежных звёзд. Разнообразные забавы для взрослых и детей, мастер-классы по плетению венков, резьбе по дереву, ткачеству, гончарству, массажу, парению в бане, релакс-терапии, вегетарианскому питанию, организации активного отдыха и даже мыловарению, демонстрационнные полёты самолётов и парашютистов Могилёвского аэроклуба ДОСААФ им. А.М. Кулагина.

В рамках фестиваля прошла торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилёвщины в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л. Иванова.

Александр Лукашенко отметил, что праздник «Александрия собирает друзей» за 10 лет своего существования стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины. «Абсолютно убеждён: такой необычный интерес возник, потому что на этой гостеприимной земле особенно проявляется феномен силы притяжения малой родины и восточнославянского родства, — сказал Глава государства. — Три нации переплетены историческими, родственными, духовными корнями, как три могучих дуба на берегу полноводного и щедрого Днепра. Истоки этой великой реки начинаются там, в России‚ затем она несёт свои воды по Беларуси и завершает путь в братской Украине. Словно кровеносной системой связывает нас крепчайшими узами добрососедства, доверия и открытости. Это данное нам свыше единство сумели сохранить народы».

Александра СОБОЛЕВСКАЯ.





