Во время проходившего вчера полуфинального матча Уимблдона в парном разряде южноафриканский теннисист Рэйвен Клаасен получил повреждение, после того, как мяч, летящий на высокой скорости, попал ему прямо в голову. Видео с инцидентом опубликовал в своем Twitter-аккаунте 7Sport.

Wow. Klaasen, at the net, was hit so hard by the return he started bleeding