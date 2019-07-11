«Хаябуса-2» прислала фотографии со второго забора грунта с Рюгу

Источник материала: Tut.by

Команда межпланетной миссии «Хаябуса-2» опубликовала несколько снимков, полученных в ходе второй (заключительной) операции забора грунта с астероида Рюгу. Об этом пишет N+1 со ссылкой на сайт миссии.



Фото: JAXA

Ранним утром 11 июля 2019 года станция успешно совершила второй забор пробы грунта из области C01-Cb, которая находится неподалеку от искусственного кратера. Ученые смогли получить пробу грунта из подповерхностного слоя грунта Рюгу, который не подвергался воздействию солнечного излучения и космических лучей.

В момент максимального сближения с поверхностью астероида аппарат выстрелил по ней танталовой пулей, после чего собрал разлетевшиеся мелкие обломки породы при помощи грунтозаборного устройства и начал резкий подъем на основную 20-километровую орбиту, на которой он окажется утром 12 июля. Через примерно 15 минут после начала подъема станция переключилась на антенну с высоким коэффициентом усиления и начала передачу телеметрии.









Через несколько часов команда миссии опубликовала несколько первых снимков, которые станция прислала на Землю после завершения операции. Камера CAM-H (Small Monitor Camera Head), установленная на нижней части аппарата и разработанная на пожертвования частных лиц, смогла получить снимки в момент максимального сближения и за четыре секунды до и после него.

На них можно увидеть разлетающиеся фрагменты грунта и породы, часть из которых была собрана станцией. Еще пару снимков сделала бортовая камера ONC-W1 уже в ходе финального подъема «Хаябусы-2», через одну и три минуты после сближения. На них, помимо облака из пыли и обломочного материала, можно заметить сам рукотворный ударный кратер.