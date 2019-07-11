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Мозаики на домах в микрорайоне Восток начали реставрировать

12.07.2019 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В микрорайоне «Восток» начали реставрировать мозаичные панно Александра Кищенко. Возле зданий уже установили ограждение.


Фото: TUT.BY

Мозаики на двух жилых домах неподалеку от станции метро «Восток» отреставрируют — обе работы входят в список историко-культурных ценностей Беларуси. Речь идет о панно «Город-герой» и «Город-труженик», на домах № 143/1 по проспекту Независимости № 82/2 по улице Калиновского.

Всего в микрорайоне Восток-1 есть четыре высотки с мозаичными панно Александра Кищенко.

То, что мозаики будут реставрировать, TUT.BY уже рассказывала начальник отдела по техобслуживанию и технадзору «ЖКХ Первомайского района» Татьяна Дашкевич. Отмечалось, что работы по панно на доме № 82/2 на Калиновского обойдутся в 1 миллион 321 тысячу рублей (около 617 тысяч долларов), а панно на доме № 143/1 по Независимости отреставрируют за 1 миллион 621 тысячу рублей (около 758 тысяч долларов). В общей сложности на восстановление обеих работ уйдет около 1,3 миллиона долларов.

Планировалось, что реставрацию начнут в апреле, а завершат осенью 2018 года. Но сроки сдвинулись, сообщает агентство «Минск-Новости». Причина — проведение в Минске II Европейских игр. Теперь ремонт собираются завершить в марте 2020 года, «если не внесут свои коррективы погодные условия».

 
Теги: Минск
 
 
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В микрорайоне Восток начали реставрировать мозаичные панно Александра Кищенко. Возле зданий уже установили ограждение
 
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