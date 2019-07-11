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Мозаики на домах в микрорайоне Восток начали реставрировать
Источник материала: Tut.by
В микрорайоне «Восток» начали реставрировать мозаичные панно Александра Кищенко. Возле зданий уже установили ограждение.
Мозаики на двух жилых домах неподалеку от станции метро «Восток» отреставрируют — обе работы входят в список историко-культурных ценностей Беларуси. Речь идет о панно «Город-герой» и «Город-труженик», на домах № 143/1 по проспекту Независимости № 82/2 по улице Калиновского.
Всего в микрорайоне Восток-1 есть четыре высотки с мозаичными панно Александра Кищенко.
То, что мозаики будут реставрировать, TUT.BY уже
Планировалось, что реставрацию начнут в апреле, а завершат осенью 2018 года. Но сроки сдвинулись,
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В микрорайоне Восток начали реставрировать мозаичные панно Александра Кищенко. Возле зданий уже установили ограждение
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