Теперь уже точно: через полгода «шенген» дорожает до 80 евро

Источник материала: KYKY

Теперь — все. С 12 января 2020 года получение шенгенской визы обойдется в 80 евро. Об этом сообщает TUT.by.

Еще в апреле мы писали о том, что Европарламент официально одобрил новые визовые правила. Обещали, что процедура получения визы облегчится. Но предупреждали, что стоимость шенгенской визы, скорее всего, подорожает. Теперь официальное решение об изменении визового кодекса принял Совет Евросоюза. Сегодня, 12 июля, его опубликовали в журнале ЕС. А это значит, что изменения вступят в силу ровно через полгода.

Что изменится?

Благодаря новой визовой политике ЕС путешественникам разрешат подавать заявки за полгода до поездки (для сравнения: до этого — за три месяца), морякам — за девять месяцев. Причем сделать это можно, как правило, не выезжая из страны проживания. А людей в возрасте от шести до 18 лет, вероятно, и вовсе освободят от платы за визу.

По планам политика выдачи многократных виз станет лояльней. Так, туристы с хорошей визовой историей смогут получить многократную визу, а ее срок действия будет постепенно расти — от года до пяти лети (верхний предел).

А что насчет беларусов?

Пока неизвестно: переговоры по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС ведут уже несколько лет. И все это время ожидают, что беларусов рост цены на шенгенскую визу обойдет стороной. 4 июля глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин заявила: «Переговоры завершены, противоречий нет, текст согласован».

Дело за Минском и Брюсселем. Они должны провести документ через все инстанции (два-три месяца по времени). Только после этого стороны выходят на стадию подписание документов. Предполагают, что для этой церемонии проведут встречу на высоком уровне. После подписания соглашения цена «шенгена» для белорусов станет 35 евро.