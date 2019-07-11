«В законе ЛГБТ как социальная группа не выделяется». Суд над гомофобной газетой «Вечерний Могилёв» остановили

Источник материала: KYKY

На газету «Вечерний Могилев» подали в суд из-за двух материалов, которые даже милиция посчитала экстремистскими. Но судья Ленинского суда Александр Бушкевич приостановил процесс, сообщает mspring.online.

Что произошло?

На газету пожаловался ЛГБТ-активист из Молодечно Валентин Тишко. Он прислал Министерству информации 14 материалов «Вечернего Могилева» с просьбой проверить их на предмет экстремизма. Экспертная комиссия обнаружила его признаки лишь в двух публикациях, но административный процесс начался. Специалисты обратились к правоохранителям, и теперь изданию грозит штраф до 50 базовых величин (1275 рублей).

Редакция стоит на своем: она все еще настаивает, что у ЛГБТ-сообщества нашлись мощные покровители во властных структурах. Представитель газеты Станислав Левченко назвал заявление милиции необоснованным. Он считает, что это подрывает политику, которую власти проводят в области «традиционных семейных ценностей». Так или иначе, резонансные тексты с сайта удалили, хотя долгое время они находились в открытом доступе.

Как идет суд?

День первый

Первое заседание по делу прошло 8 июля. Главред «Вечернего Могилева» Надежда Левченко прийти не смогла, интересы газеты представлял ее сын Станислав Левченко, юрист издания. К слову, в прошлом году он разгласил редакции интимную подробность о суде над трансгендерным человеком, из-за чего его проверял суд.

Во время процесса православные защитники выкрывали реплики из зала, а Левченко попытался дать судье отвод, потому как тот изначально негативно относится к ЛГБТ. Просьбу отклонили. По итогу слушание перенесли на 11 июля. Во-первых, Станислав заявил, что экспертная комиссия, которая нашла приметы экстремизма, не уведомила о дате и месте своего заседания, а также не прислала свое заключение в редакцию. Во-вторых, со слов юриста, газета подала жалобу на комиссию в экономический суд Минска. Результаты на тот момент еще не поступили.

Когда слушание кончилось, православные активисты «набросились» на ЛГБТ с фразами «петушары» и «педарасты». А потом все вместе сфотографировались с иконами.

День второй

11 июля судья Александр Бушкевич подтвердил, что жалоба действительно имела место быть. Левченко добавил, что эксперты подменили понятия, назвав ЛГБТ социальной группой, хотя, по его мнению, они таковой не являются. Более того, юрист приравнял гомосексуалов к педофилам: по его данным, из 849 детей, которые пострадали от действий педофилов в 2018-2019 годах, около 30% – мальчиков. Еще один аргумент – в древнегреческом языке слово «педераст» и «педофил» являются синонимами.

Когда судья вышел для принятия решения, сторонники «Вечернего Могилева» попросили собрать подписи на имя Александра Лукашенко с таким текстом: «Мы не желаем, чтобы у нас насаждались ценности ЛГБТ-сообщества и проводились гей-парады, чтобы извращенцы получили возможность оформлять в ЗАГСе свое блудное сожительство, усыновлять нормальных детей и уродовать их психику, ломать их судьбы и растлевать».

Судья Александр Бушкевич вернулся и констатировал, что процесс над изданием приостановлен. Его возобновят, когда экономический суд вынесет свое решение.