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Власти рассчитывают завершить переговоры по ВТО к середине 2020 года
Источник материала: Партизан
Первый вице-премьер Александр Турчин в Женеве встретился с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу. Встреча прошла накануне заседания Рабочей группы по присоединению нашей страны к организации, которое состоится сегодня.
Александр Турчин подчеркнул готовность правительства Беларуси двигаться по предложенному плану, чтобы завершить переговоры по присоединению к 12-й Министерской конференции ВТО, которая состоится в июне следующего года, сообщает постоянное представительство Беларуси в Женеве.
Он также отметил, что присоединение нашей страны к ВТО выгодно всем членам организации. По словам Александра Турчина, Беларусь является крупнейшей из экономик, которые ведут переговоры с членами ВТО в данный момент.
Роберт Азеведу оценил усилия Беларуси по продвижению переговорного процесса. Он также заверил Александра Турчина, что секретариат ВТО готов оказывать нашей стране все необходимое содействие.
Кроме того, Александр Турчин встретился с заместителем гендиректора ВТО Аланом Вулффом и председателем Рабочей группы – постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.
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Первый вице-премьер Александр Турчин в Женеве встретился с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу. Встреча прошла накануне заседания Рабочей группы по...
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