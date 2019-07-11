ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти рассчитывают завершить переговоры по ВТО к середине 2020 года

12.07.2019 10:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первый вице-премьер Александр Турчин в Женеве встретился с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу. Встреча прошла накануне заседания Рабочей группы по присоединению нашей страны к организации, которое состоится сегодня.

Александр Турчин подчеркнул готовность правительства Беларуси двигаться по предложенному плану, чтобы завершить переговоры по присоединению к 12-й Министерской конференции ВТО, которая состоится в июне следующего года, сообщает постоянное представительство Беларуси в Женеве. 

Он также отметил, что присоединение нашей страны к ВТО выгодно всем членам организации. По словам Александра Турчина, Беларусь является крупнейшей из экономик, которые ведут переговоры с членами ВТО в данный момент.

Роберт Азеведу оценил усилия Беларуси по продвижению переговорного процесса. Он также заверил Александра Турчина, что секретариат ВТО готов оказывать нашей стране все необходимое содействие.


Кроме того, Александр Турчин встретился с заместителем гендиректора ВТО Аланом Вулффом и председателем Рабочей группы – постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый вице-премьер Александр Турчин в Женеве встретился с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу. Встреча прошла накануне заседания Рабочей группы по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Туве автомобиль УАЗ опрокинулся в реку: погибли 10 человек, в том числе шестеро детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужской кошелек для документов в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика