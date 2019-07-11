Власти рассчитывают завершить переговоры по ВТО к середине 2020 года

Александр Турчин подчеркнул готовность правительства Беларуси двигаться по предложенному плану, чтобы завершить переговоры по присоединению к 12-й Министерской конференции ВТО, которая состоится в июне следующего года, сообщает постоянное представительство Беларуси в Женеве.





Он также отметил, что присоединение нашей страны к ВТО выгодно всем членам организации. По словам Александра Турчина, Беларусь является крупнейшей из экономик, которые ведут переговоры с членами ВТО в данный момент.





Роберт Азеведу оценил усилия Беларуси по продвижению переговорного процесса. Он также заверил Александра Турчина, что секретариат ВТО готов оказывать нашей стране все необходимое содействие.









Кроме того, Александр Турчин встретился с заместителем гендиректора ВТО Аланом Вулффом и председателем Рабочей группы – постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.



