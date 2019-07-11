Президент Бразилии предложил должность посла в США своему сыну: Он друг детей Трампа









Болсонару объявил об этом в столице страны во время пресс-конференции по случаю вступления в должность нового директора Бразильского разведывательного управления.





По словам президента, назначение его сына новым послом в США, если бы это зависело только от самого Жаира Болсонару, можно было бы считать практически решенным вопросом, однако теперь Эдуарду должен сам принять окончательное решение о возможной дипломатической карьере.





«Это уже обсуждалось в прошлом, мы учитываем выгоду [от такого решения]... Я подумал: представьте себе, если бы послом Аргентины здесь в Бразилии был бы сын Макри [Маурисио Макри, президент Аргентины]. Естественно, отношение к нему отличалось бы по сравнению с другим послом», – сказал Болсонару журналистам.









«Конечно, если я не ошибаюсь, в случае, если парламентарию предлагают такую должность, ему придется отказаться от [депутатского] мандата... Но да, такая возможность существует... Он [Эдуарду] – друг детей [Дональда] Трампа, он говорит по-английски, по-испански, он жил по всему миру. В моем понимании, он отлично подходит для того, чтобы донести верный посыл Вашингтону», – цитирует бразильского президента телеканал Globo.





Предыдущий посол Бразилии в США, кадровый дипломат Серджиу Амарал, покинул пост главы дипмиссии в Вашингтоне еще в апреле. С тех пор должность посла остается вакантной.