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Это что-то новенькое: футболисты с косами и в вышиванках

12.07.2019 10:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте умеют готовиться к важным матчам.

Это что-то новенькое: футболисты с косами и в вышиванках
На повестке дня у местной команды динамовское дерби, которое состоится в ближайшее воскресенье, пишет Трибуна.

Можно не сомневаться, что на трибунах стадиона соберется аншлаг, однако футболисты все равно решили пригласить болельщиков на «Брестский». 

«Динамо» сняло видеоролик, в котором вратарь Александр Гутор, капитан Павел Нехайчик и полузащитник Салив Бабаво прочитали строки из клубного гимна. Вышло довольно атмосферно.
 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте умеют готовиться к важным матчам.
 
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