|
Это что-то новенькое: футболисты с косами и в вышиванках
Источник материала: Партизан
В Бресте умеют готовиться к важным матчам.
На повестке дня у местной команды динамовское дерби, которое состоится в ближайшее воскресенье, пишет
Можно не сомневаться, что на трибунах стадиона соберется аншлаг, однако футболисты все равно решили пригласить болельщиков на «Брестский».
«Динамо» сняло видеоролик, в котором вратарь Александр Гутор, капитан Павел Нехайчик и полузащитник Салив Бабаво прочитали строки из клубного гимна. Вышло довольно атмосферно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте умеют готовиться к важным матчам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)