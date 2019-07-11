Это что-то новенькое: футболисты с косами и в вышиванках

Трибуна . На повестке дня у местной команды динамовское дерби, которое состоится в ближайшее воскресенье, пишет





Можно не сомневаться, что на трибунах стадиона соберется аншлаг, однако футболисты все равно решили пригласить болельщиков на «Брестский».





«Динамо» сняло видеоролик, в котором вратарь Александр Гутор, капитан Павел Нехайчик и полузащитник Салив Бабаво прочитали строки из клубного гимна. Вышло довольно атмосферно.







