Динамовские фаны жгут: устроили в Латвии заваруху на поле

В середине второго тайма динамовские фаны попытались погнать своих любимцев вперед при помощи пиротехники. Со стороны выглядело эффектно.





А в конце матча фанаты так обрадовались голу Капленко, что выбежали на поле поздравить футболистов. Не обошлось без потасовки со стюардами.