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Динамовские фаны жгут: устроили в Латвии заваруху на поле

12.07.2019 10:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фанаты минского «Динамо» постарались ярко начать еврокубковую кампанию. Они надолго запомнятся полиции Латвии.

Динамовские фаны жгут: устроили в Латвии заваруху на поле
 
В середине второго тайма динамовские фаны попытались погнать своих любимцев вперед при помощи пиротехники. Со стороны выглядело эффектно.

А в конце матча фанаты так обрадовались голу Капленко, что выбежали на поле поздравить футболистов. Не обошлось без потасовки со стюардами.
 
 
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Фанаты минского «Динамо» постарались ярко начать еврокубковую кампанию. Они надолго запомнятся полиции Латвии.
 
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