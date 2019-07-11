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Динамовские фаны жгут: устроили в Латвии заваруху на поле
Источник материала: Партизан
Фанаты минского «Динамо» постарались ярко начать еврокубковую кампанию. Они надолго запомнятся полиции Латвии.
В середине второго тайма динамовские фаны попытались погнать своих любимцев вперед при помощи пиротехники. Со стороны выглядело эффектно.
А в конце матча фанаты так обрадовались голу Капленко, что выбежали на поле поздравить футболистов. Не обошлось без потасовки со стюардами.
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Фанаты минского «Динамо» постарались ярко начать еврокубковую кампанию. Они надолго запомнятся полиции Латвии.
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