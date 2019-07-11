Почти 40% населения Могилевской области достигло уровня абсолютной бедности

thinktanks.by . Об этом свидетельствует исследование «Оценка бедности в Беларуси за 2017-2018 годы», проведенное научным сотрудником Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Олегом Мазолем, пишет





Региональные лидеры





В региональном разрезе автор исследования отмечает появление нового "лидера" по уровню бедности – Могилевской области, где уровень абсолютной бедности по сравнению с 2016 годом, хоть и незначительно, но увеличился, достигнув 35,7% населения. Таким образом, именно у населения Могилевской области наблюдается самый высокий на сегодняшний момент времени риск попадания за черту бедности и самая большая глубина абсолютной бедности – 8,7%.





Детская бедность





«Главной причиной бедности среди детей являются низкие доходы их родителей, что также может повлиять на их бедность, но уже в трудоспособном возрасте, снизив возможности получения хорошего образования и последующего успешного трудоустройства. В свою очередь, риск абсолютной бедности людей в трудоспособном возрасте (от 18 до 65 лет) существенно ниже, чем у детей, проживающих в семьях с доходом ниже линии абсолютной бедности. В 2018 году он снизился до 27,9% или на 7,9 процентных пункта по сравнению с 2017 годом», - констатируется в исследовании.





В нем отмечается, что слабее всего экономический кризис 2015-2016 годов затронул благосостояние людей в возрасте старше трудоспособного, проживающих в семьях с доходом ниже черты бедности. Уровень абсолютной бедности для них составил 24,4%, снизившись по сравнению с 2017 годом на 6,6 процентных пункта.





Для многодетных семей определяющими факторами в период экономического кризиса стали снижение оплаты труда и потенциальная потеря работы со стороны взрослого, что для неполных многодетных семей автоматически означало абсолютную бедность. До сих пор данная группа населения испытывает существенные материальные трудности. В частности, в 2018 году уровень абсолютной бедности среди данной группы домохозяйств составил 62,1%, а глубина бедности – 17,6%.





Как говорится в исследовании, одним из дальнейших путей социальной политики государства по преодолению бедности может быть усиление роли социальных трансфертов для наиболее уязвимых групп населения: детей, многодетных семей и жителей сельской местности. Например, существенное повышение пособий на детей, а также по безработице.