ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти 40% населения Могилевской области достигло уровня абсолютной бедности

12.07.2019 09:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси самые высокие масштабы бедности - в Могилевской области. Там уровня абсолютной бедности достигло более трети населения.

Почти 40% населения Могилевской области достигло уровня абсолютной бедности
Об этом свидетельствует исследование «Оценка бедности в Беларуси за 2017-2018 годы», проведенное научным сотрудником Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Олегом Мазолем, пишет thinktanks.by.

Региональные лидеры


В региональном разрезе автор исследования отмечает появление нового "лидера" по уровню бедности – Могилевской области, где уровень абсолютной бедности по сравнению с 2016 годом, хоть и незначительно, но увеличился, достигнув 35,7% населения. Таким образом, именно у населения Могилевской области наблюдается самый высокий на сегодняшний момент времени риск попадания за черту бедности и самая большая глубина абсолютной бедности – 8,7%.

Детская бедность


«Главной причиной бедности среди детей являются низкие доходы их родителей, что также может повлиять на их бедность, но уже в трудоспособном возрасте, снизив возможности получения хорошего образования и последующего успешного трудоустройства. В свою очередь, риск абсолютной бедности людей в трудоспособном возрасте (от 18 до 65 лет) существенно ниже, чем у детей, проживающих в семьях с доходом ниже линии абсолютной бедности. В 2018 году он снизился до 27,9% или на 7,9 процентных пункта по сравнению с 2017 годом», - констатируется в исследовании.

В нем отмечается, что слабее всего экономический кризис 2015-2016 годов затронул благосостояние людей в возрасте старше трудоспособного, проживающих в семьях с доходом ниже черты бедности. Уровень абсолютной бедности для них составил 24,4%, снизившись по сравнению с 2017 годом на 6,6 процентных пункта.

Для многодетных семей определяющими факторами в период экономического кризиса стали снижение оплаты труда и потенциальная потеря работы со стороны взрослого, что для неполных многодетных семей автоматически означало абсолютную бедность. До сих пор данная группа населения испытывает существенные материальные трудности. В частности, в 2018 году уровень абсолютной бедности среди данной группы домохозяйств составил 62,1%, а глубина бедности – 17,6%.

Как говорится в исследовании, одним из дальнейших путей социальной политики государства по преодолению бедности может быть усиление роли социальных трансфертов для наиболее уязвимых групп населения: детей, многодетных семей и жителей сельской местности. Например, существенное повышение пособий на детей, а также по безработице.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси самые высокие масштабы бедности - в Могилевской области. Там уровня абсолютной бедности достигло более трети населения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Запреты на посещение лесов сняты по всей стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика