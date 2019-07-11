Минюст предлагает упростить регистрацию партий и правила их работы

reform.by Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект закона «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений». Оно продлится до 2 августа, пишет





Проектом закона предполагается упрощение регистрации политических партий. Предлагается снизить ценз по количеству членов. Для регистрации будет достаточно, чтобы в партии состояло 800 человек. Сейчас ценз составляет 1000 человек. Также он будет снижен для общественного объединения с 50 до 40 человек. Документы на регистрацию партий можно будет подавать в электронном виде. При регистрации в списке членов будет достаточно указывать только один номер телефона. Ранее требовалось указание домашнего и рабочего телефона. Проектом предусматривается возможность местанахождения руководящего органа партии или объединения по месту работы руководителя при наличии согласия руководителя юрлица, где работает этот человек.





Партиям и общественным объединениям не нужно будет регистрировать в органах юстиции гимны, значки, вымпелы, галстуки. Регистрация флагов, эмблем, нагрудных и опознавательных знаков сохранится.









Партиям также могут предоставить право получать, обрабатывать и хранить персональные данные физических лиц без их письменного согласия.





В законе предполагается установить долю от суммы доходов партий и общественных объединений, союзов, которая может направляться на зарплату штатных сотрудников.





Для партий и общественных объединений предлагается установить обязательство публиковать отчет о своей деятельности, в том числе финансовые ежегодно до 1 марта.





Предлагается разрешить партиям общественным объединениям проводить заседания их высших и руководящих органов в режиме онлайн.