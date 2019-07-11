В Бресте девушка ради селфи повисла на подоконнике шестого этажа

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Фото из архива

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники милиции проводят проверку по факту небезопасной для жизни фотосессии, устроенной подростками в одной из многоэтажек города, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Инцидент произошел 11 июля в одном из многоэтажных домов по бульвару Космонавтов. Компания подростков ради развлечения устроила селфи на лестничной площадке. 15-летняя девушка взобралась на подоконник окна, расположенного на шестом этаже, и повисла. Двое приятелей держали ее за руки.

"Подростки в этом доме не проживают. Личности их установлены. Девушка воспитывается в семье, признанной находящейся в социально опасном положении", - дополнили в УВД.

Сотрудники органов внутренних дел обращают внимание родителей на необходимость объяснять детям, к какой трагедии могут привести подобные развлечения, а жизнь дороже лайков в социальных сетях.-0-