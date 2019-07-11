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Стало известно, когда построят железную дорогу из Минска прямо в аэропорт

12.07.2019 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Непрерывную железнодорожную ветку между столицей и Национальным аэропортом «Минск» планируют построить примерно в 2020—2021 годах, сообщил REALTY.TUT.BY источник, знакомый с ходом реализации проекта. Подробности — в материале.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О планах по строительству железной дороги стало известно в мае, когда Александр Лукашенко открывал вторую взлетно-посадочную полосу аэропорта.

— Надо посмотреть, чтобы это было разумно. Железную дорогу надо строить быстро, чтобы людям было удобно подъехать, — говорил тогда президент.

По словам собеседника портала, после этого прошло несколько совещаний, где все заинтересованные госорганы высказали свои позиции и пришли к консенсусу относительно строительства железной дороги.

— Прикинули, что ее реально запроектировать и построить в течение двух лет — то есть в 2020—2021 годах, — говорит источник. Сейчас под это все дело готовится нормативный акт, а дорога будет проходить примерно так:

Предполагается, что от вокзала электричка будет идти по железной дороге на Москву, а со станции Городище проложат новый 18-километровый участок. Как сообщалось ранее, общая сумма инвестиционных затрат оценивается в 200 миллионов рублей. Из них 81,4 миллиона может уйти на покупку трех поездов.

Кроме того, в планах государства есть и строительство автомобильной дороги в аэропорт со стороны улицы Ваупшасова. Но это перспектива не сегодняшнего дня.

— Это очень дорогая дорога, ведь чтобы она была трассой непрерывного движения без светофоров (как этого хотят), на ней надо построить порядка 20 развязок. Поэтому на данном этапе строительство железной дороги — наиболее оптимально с точки зрения затрат и сроков, — уточняет собеседник.

Напомним, с 2014 по 2017 электричка из Минска в аэропорт уже ходила. Но поезд не доходил до места назначения — к самому аэропорту пассажиров довозили автобусы. Такая схема была не совсем удобной для пассажиров.

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Теги: Минск
 
 
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Общая сумма инвестиционных затрат оценивается в 200 миллионов рублей.
 
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