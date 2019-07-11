«Нет харассменту». Главная девушка российского стендапа выступит в Минске

Источник материала: Tut.by

Мастер стендап-комедии Юлия Ахмедова выступит 12 сентября в КЗ Минск со своим сольным стендап-концертом «Нет харассменту».



Фото: ТНТ

Женским юмор Юлии не назовешь, несмотря на то, что она была первой девушкой-участницей проекта StandUp телеканала ТНТ. Раньше она играла в КВН за команду «25-ая», а сейчас — участника и креативный продюсер телешоу Stand Up.

В своей комедии Юлия честно говорит об отношениях, о мире глазами «сильной и независимой» и о ежедневных челленджах, с которыми сталкивается каждый. На концерте 12 сентября в КЗ Минск Вас ждут только новые шутки, которых еще не было на ТВ, самые смешные истории без цензуры и сильнейший эмоциональный заряд.

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