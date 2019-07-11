Мост через Пину пока без пролетов

Источник материала: Пинский Вестник

Сегодня стройплощадка, где идет реконструкция моста через Пину, в очередной раз привлекла внимание горожан.

Казалось бы, пинчане уже привыкли к тому, что ситуация здесь меняется едва ли каждый день. Но в середине недели изумленно увидели, что моста, собственно, уже и нет. С опор сняли последний железобетонный пролет. В ставшей привычной за много десятилетий панораме города исчез важный элемент. Но ненадолго.



Минула половина срока, предусмотренного планом реконструкции мостового сооружения. Для выполнения задания государственной важности основные работы ведутся одновременно. Так, демонтаж ненадежных конструкций шел параллельно с усилением опор по технологии, предполагающей использования буронабивных свай. Что в итоге получается, можно издали посмотреть на северном городском берегу. Напомним, что усиление опор делается из расчета, что будет на увеличена ширина проезжей части обновленного моста. Также одновременно происходят проработка и детализация строительного и архитектурного проектов.







Теперь полным ходом идут подготовка к установке пролетных строений и завершение свайного усиления опор.



Ситуация находится под постоянным контролем городских властей. Во время фотосъемки корреспондент «ПВ» застал на объекте заместителя председателя горисполкома Геннадия Дубойского и главного инженера РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Николая Пинчука (предприятие, участвует в строительстве и обеспечивает эксплуатацию временного наплавного моста).







Дальнейшая ситуация будет развиваться по решениям, представленным на майском республиканском семинаре «Обеспечение безопасной эксплуатации мостовых сооружений». К исполнению принят комбинированный вариант: короткие русловые пролеты будут железобетонные, а длинные изготовят из металла. Планировалось, что их станут собирать на стройплощадке, а затем надвигать на центральные опоры. Впрочем, пока не исключены другие варианты, если они поспособствуют сокращению сроков и стоимости работ, безусловно, не в ущерб качеству. В любом случае событийных впечатлений, связанных с особенностями мостостроения, для пинчан еще будет предостаточно.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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