В Турцию прибыли первые российские С-400

Источник материала: Tut.by

Министерство национальной обороны Турции сообщило в пятницу о начале поставок российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом пишет ТАСС.



Фото: twitter.com/slyhedge

«Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару», — говорится в заявлении. В коммюнике отмечается, что поставки «начались с 12 июля 2019 года». Остальные компоненты С-400 будут поставлены в ближайшие дни, сообщило Управление оборонной промышленности Турции.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $ 2,5 млрд. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.