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В Турцию прибыли первые российские С-400
Источник материала: Tut.by
Министерство национальной обороны Турции сообщило в пятницу о начале поставок российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом
«Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару», — говорится в заявлении. В коммюнике отмечается, что поставки «начались с 12 июля 2019 года». Остальные компоненты С-400 будут поставлены в ближайшие дни, сообщило Управление оборонной промышленности Турции.
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.
Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $ 2,5 млрд. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
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Несмотря на возможные санкции США, турки в этом вопросе пошли до конца.
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