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Билеты на концерт Коржа - все
Источник материала: Tut.by
Билеты
24 августа Макс Корж соберет на стадионе «Динамо» более 30 тысяч человек. Это станет первым случаем в концертной истории Беларуси, когда артист выступит перед такой аудиторией. Те, кто откладывал покупку билета на Макса Коржа, могут начинать кусать себя за локти. Организаторы мероприятия сообщили о том, что за полтора месяца до концерта все билеты проданы.
Корж анонсировал свой концерт на «Динамо» в ноябре прошлого года. До этого самой большой минской площадкой, на которой выступал артист, была «Минск-Арена».
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Билеты на концерт белорусского рэпера Макса Коржа закончились. Об этом «Афише» сообщили организаторы концерта.
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