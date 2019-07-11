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Билеты на концерт Коржа - все

12.07.2019 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Билеты на концерт белорусского рэпера Макса Коржа закончились. Об этом «Афише» сообщили организаторы концерта.

Все концерты рэперов в Минске по одной ссылке


24 августа Макс Корж соберет на стадионе «Динамо» более 30 тысяч человек. Это станет первым случаем в концертной истории Беларуси, когда артист выступит перед такой аудиторией. Те, кто откладывал покупку билета на Макса Коржа, могут начинать кусать себя за локти. Организаторы мероприятия сообщили о том, что за полтора месяца до концерта все билеты проданы.

Корж анонсировал свой концерт на «Динамо» в ноябре прошлого года. До этого самой большой минской площадкой, на которой выступал артист, была «Минск-Арена».

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Теги: Минск
 
 
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Билеты на концерт белорусского рэпера Макса Коржа закончились. Об этом «Афише» сообщили организаторы концерта.
 
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