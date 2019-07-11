ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шенген» для белорусов подорожает до 80 евро с 12 января 2020 года

12.07.2019 11:51 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

«Шенген» для белорусов подорожает до 80 евро с 12 января 2020 года

С 12 января следующего года белорусы будут платить за шенгенскую визу 80 евро. Решение Совета Евросоюза по изменениям в Визовый кодекс опубликовано в официальном журнале ЕС.

Согласно одобренным изменениям, виза для третьих стран в страны шенгенского соглашения подорожает до 80 евро. Граждан государств, имеющих двусторонние договоренности с ЕС, подорожание не коснется.

К слову, Беларусь в визовом вопросе пока на аутсайдерских позициях. В настоящее время граждане республики вынуждены платить 60 евро в отличие от россиян, армян и азербайджанцев, которые платят за визы 35 евро. 

Напомним, Беларусь и Евросоюз уже несколько лет ведут переговоры по соглашениям об упрощении визового режима. Стоимость шенгенских виз для белорусов обещали уменьшить до 35 евро вместо нынешних 60.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 января следующего года белорусы будут платить за шенгенскую визу 80 евро. Решение Совета Евросоюза по изменениям в Визовый кодекс опубликовано в официальном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Билеты на концерт Коржа - все
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика