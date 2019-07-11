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«Шенген» для белорусов подорожает до 80 евро с 12 января 2020 года
12.07.2019 11:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
С 12 января следующего года белорусы будут платить за шенгенскую визу 80 евро. Решение Совета Евросоюза по изменениям в Визовый кодекс опубликовано в официальном журнале ЕС.
Согласно одобренным изменениям, виза для третьих стран в страны шенгенского соглашения подорожает до 80 евро. Граждан государств, имеющих двусторонние договоренности с ЕС, подорожание не коснется.
К слову, Беларусь в визовом вопросе пока на аутсайдерских позициях. В настоящее время граждане республики вынуждены платить 60 евро в отличие от россиян, армян и азербайджанцев, которые платят за визы 35 евро.
Напомним, Беларусь и Евросоюз уже несколько лет ведут переговоры по соглашениям об упрощении визового режима. Стоимость шенгенских виз для белорусов обещали уменьшить до 35 евро вместо нынешних 60.
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С 12 января следующего года белорусы будут платить за шенгенскую визу 80 евро. Решение Совета Евросоюза по изменениям в Визовый кодекс опубликовано в официальном...
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