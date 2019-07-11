ИМНС РБ по Осиповичскому району информирует. Налогообложение индивидуальных предпринимателей в вопросах и ответах  

Источник материала: Асiповiцкi край

Индивидуальному предпринимателю, применяющему упрощенную систему налогообложения, за выполненные работы в мае 2018 г. поступила на расчетный счет выручка в российских рублях. Из поступившей суммы в июне 2018 г. произведена обязательная продажа валюты и в августе 2018 г. — свободная продажа валюты. На какую дату следует включать в налоговую базу налога при упрощенной системе налогообложения (далее — налог при УСН) возникающую курсовую разницу от продажи валюты?

В соответствии с пунктом 2 статьи 288 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК) налоговая база налога при УСН определяется как денежное выражение валовой выручки. Валовой выручкой признается сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов. К внереализационным доходам относятся доходы, включаемые в соответствии с НК в состав внереализационных доходов при исчислении подоходного налога с физических лиц, кроме указанных в подпункте 6.2 пункта 6 статьи 176 НК. Так, в состав внереализационных доходов включается, в частности, положительная разница, образующаяся вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты от официального курса, установленного Национальным банком Республики Беларусь на дату продажи (подп. 6.3 п. 6 ст. 176; ч. 1 и ч. 7 п. 2 ст. 288 НК). Внереализационные доходы учитываются при определении налоговой базы по подоходному налогу с физических лиц на дату их фактического получения, определенную в соответствии со статьей 172 НК (п. 7 ст. 176 НК). При осуществлении индивидуальными предпринимателями предпринимательской деятельности дата фактического получения дохода от внереализационных операций определяется как день получения (в том числе поступления на счета плательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц) дохода от этих операций (подп. 1.2 п. 1 ст. 172 НК).

Таким образом, у индивидуального предпринимателя в налоговую базу налога при УСН включаются положительные разницы, образующиеся вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты от официального курса, установленного Национальным банком Республики Беларусь на дату продажи валюты, которые отражаются в составе внереализационных доходов на дату продажи валюты (в рассматриваемой ситуации — в июне и августе 2018 г. соответственно).

ЕДИНЫЙ НАЛОГ

Индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по производству по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки (далее — производство готовой одежды) с уплатой единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее — единый налог). При этом индивидуальный предприниматель планирует оказывать услуги населению в виде организации и проведения обучения ремесленному мастерству (кружевоплетение, макраме и т.п.).

Возможно ли осуществление такой деятельности с уплатой единого налога? Какие налоги необходимо исчислить при осуществлении одновременно двух вышеуказанных видов деятельности?

Индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителям услуги (выполняющие работы), указанные в подпунктах 1.3–1.40 пункта 1 статьи 296 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК), являются плательщиками единого налога. При этом потребителями признаются граждане, имеющие намерение заказать или приобрести, либо заказывающие, приобретающие или использующие товары (работы, услуги) исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Указанный вид деятельности по организации и проведению обучения ремесленному мастерству не поименован в числе видов деятельности, указанных в подпунктах 1.3 – 1.40 пункта 1 статьи 296 НК, при осуществлении которых индивидуальные предприниматели обязаны работать с уплатой единого налога.

Таким образом, доходы от осуществления индивидуальным предпринимателем деятельности в области организации и проведения обучения ремесленному мастерству не подлежат обложению единым налогом. При осуществлении такой деятельности индивидуальный предприниматель вправе производить уплату налогов, сборов (пошлин) в общем порядке (подоходный налог с физических лиц в порядке, установленном главой 16 НК), иные налоги, сборы (пошлины) в соответствии с действующим законодательством) (далее — общий порядок), либо применять упрощенную систему налогообложения в порядке, предусмотренном главой 34 НК.

При осуществлении деятельности по производству готовой одежды по заказам потребителей индивидуальные предприниматели обязаны исчислять и производить уплату единого налога по установленным ставкам соответствующего вида деятельности. При этом в случае извлечения доходов одновременно (в одном отчетном периоде) как от оказания услуг потребителям по организации и проведению обучения ремесленному мастерству, так и от производства готовой одежды индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить раздельный учет выручки от данных видов деятельности и соответственно производить одновременно как уплату единого налога при оказании услуг потребителям по производству готовой одежды, так и подоходного налога с физических лиц в общем порядке, либо налога при упрощенной системе налогообложения (в зависимости от выбора плательщика) по доходам, полученным от оказания услуг населению по обучению ремесленному мастерству.

Индивидуальный предприниматель планирует осуществлять деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, а также деятельность по сдаче внаем жилых помещений на длительный период. Деятельность планирует осуществлять с использованием одного жилого помещения (квартиры) без привлечения наемных работников. Как в данной ситуации исчисляется единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее — единый налог)?

В соответствии с пунктом 1 статьи 296 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК) индивидуальные предприниматели уплачивают единый налог при осуществлении видов деятельности, которыми, в частности, являются:

 предоставление мест для краткосрочного проживания (предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает пятнадцати дней) (подп. 1.38 п. 1 ст. 296 НК);

 сдача в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых помещений, садовых домиков, дач, машино-мест (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания, предусмотренного подпунктом 1.38 пункта 1 статьи 296 НК) (подп. 1.41 п. 1 ст. 296 НК). Согласно пункту 7 статьи 299 НК при реализации в отчетном периоде нескольких видов работ (услуг), кроме указанных в подпунктах 1.38 и 1.41 пункта 1 статьи 296 НК, единый налог с учетом требований пункта 1 статьи 299 НК уплачивается по тому виду работ (услуг), по которому установлена наиболее высокая ставка единого налога.

В соответствии с пунктом 2 статьи 294 НК обслуживающим объектом признается транспортное средство (при осуществлении видов деятельности, предусмотренных подп. 1.10–1.12 п. 1 ст. 296 НК), иной объект, принадлежащий плательщику на праве собственности, владения, пользования, в котором оказываются услуги (выполняются работы) потребителям, осуществляется прием заказов на оказание услуг (выполнение работ) потребителям. Таким образом, при реализации индивидуальным предпринимателем в отчетном периоде услуг по предоставлению мест для краткосрочного проживания и услуг по сдаче внаем жилых помещений на длительный период с использованием одного жилого помещения (квартиры) единый налог исчисляется по каждому виду таких услуг.

Физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя в 2015 г. Осиповичским районным исполнительным комитетом. По месту жительства физическое лицо зарегистрировано в сельском населенном пункте Осиповичского района Могилевской области. В настоящее время индивидуальный предприниматель фактически проживает и осуществляет предпринимательскую деятельность по ремонту швейных и трикотажных изделий в сельском населенном пункте Гродненского района Гродненской области. Вправе ли индивидуальный предприниматель применить понижающий коэффициент 0,5 к ставке единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее — единый налог), предусмотренный абзацем третьим пункта 1 решения Гродненского областного Совета депутатов от 14 мая 2018 г. № 20 (далее — решение № 20)?

Пунктом 1 решения № 20 (вступило в силу с 06.06.2018) установлен понижающий коэффициент 0,5 к ставкам единого налога для индивидуальных предпринимателей, проживающих и осуществляющих деятельность по оказанию услуг (выполнению работ), указанную в пунктах 5, 15, 21, 23, 27, 32, 34, 38 таблицы 2 приложения к решению № 20, на территории Гродненской области, за исключением территории городов Гродно, Лиды.

Так, индивидуальный предприниматель вправе применить понижающий коэффициент 0,5 к ставке единого налога, предусмотренный абзацем третьим пункта 1 решения № 20, при соблюдении в совокупности следующих условий:

 осуществление деятельности по оказанию услуг (выполнению работ), указанной в пунктах 5, 15, 21, 23, 27, 32, 34, 38 таблицы 2 приложения к решению № 20;

 проживание на территории Гродненской области, за исключением территории городов Гродно, Лиды;

 осуществление указанной деятельности на территории Гродненской области, за исключением территории городов Гродно, Лиды.

В пункте 5 таблицы 2 приложения к решению № 20 поименован такой вид деятельности, как производство по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви; ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Налогового кодекса Республики Беларусь местом жительства физического лица для целей Налогового кодекса Республики Беларусь признается место (населенный пункт, дом, квартира или иное жилое помещение), где это физическое лицо зарегистрировано по месту жительства, при отсутствии такого места — место, где это физическое лицо постоянно или преимущественно проживает, а в случае, если данные об этом установить невозможно, — место нахождения имущества этого лица.

Поскольку физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в сельском населенном пункте Осиповичского района Могилевской области, то в целях применения налогового законодательства местом его жительства признается данный населенный пункт. Соответственно при выполнении работ, оказании услуг по ремонту швейных и трикотажных изделий в сельском населенном пункте Гродненского района Гродненской области индивидуальный предприниматель, проживающий в сельском населенном пункте Осиповичского района Могилевской области, не вправе применять понижающий коэффициент 0,5 к ставке единого налога, установленный решением № 20.