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Осудили жителя Барановичей, который до смерти избил свою 81-летнюю мать

12.07.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обвиняемый нанес престарелой женщине не менее сорока ударов руками и ногами.

Осудили жителя Барановичей, который до смерти избил свою 81-летнюю мать

Фото: Intex-press

 
 
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  Обвиняемый нанес престарелой женщине не менее сорока ударов руками и ногами. Фото: Intex-press Инцидент произошел вечером 29 декабря прошлого года в квартире дома...
 
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