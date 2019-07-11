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Осудили жителя Барановичей, который до смерти избил свою 81-летнюю мать
12.07.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обвиняемый нанес престарелой женщине не менее сорока ударов руками и ногами.
Фото: Intex-press
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Обвиняемый нанес престарелой женщине не менее сорока ударов руками и ногами. Фото: Intex-press Инцидент произошел вечером 29 декабря прошлого года в квартире дома...
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