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Перепутал педали? Водитель эффектно протаранил двери чужого гаража в Петербурге

12.07.2019 12:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необычное ДТП попало на камеру наблюдения в Санкт-Петербурге: водитель за рулем Volkswagen спокойно заезжал в гараж, но внезапно выехал из него на высокой скорости. Двигаясь задним ходом, он задел другую машину и въехал в чужой гараж, проломив ворота. В ДТП никто не пострадал, а пользователи соцсетей теперь гадают, почему оно вообще произошло. Главная теория — водитель просто перепутал педали.

 
 
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