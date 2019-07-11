Перепутал педали? Водитель эффектно протаранил двери чужого гаража в Петербурге

Источник материала: Tut.by

Необычное ДТП попало на камеру наблюдения в Санкт-Петербурге: водитель за рулем Volkswagen спокойно заезжал в гараж, но внезапно выехал из него на высокой скорости. Двигаясь задним ходом, он задел другую машину и въехал в чужой гараж, проломив ворота. В ДТП никто не пострадал, а пользователи соцсетей теперь гадают, почему оно вообще произошло. Главная теория — водитель просто перепутал педали.