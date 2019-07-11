КГК Могилевской области рассмотрел выполнение в регионе поручений главы государства по наведению порядка на объектах сельхозназначения

Источник материала: Маяк Преднепровья

Коллегией Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрено выполнение в регионе поручений главы государства по наведению порядка на объектах сельхозназначения. Об этом сообщил первый заместитель председателя контролирующего ведомства Юрий Фролов.

Отмечено, что в апреле-мае текущего года Комитетом госконтроля, иными контролирующими органами в ходе обследования 107 животноводческих объектов и 57 мехдворов 56 организаций всех районов области было выявлено более 750 недостатков: ненадлежащее навозоудаление на МТФ, занавоженность сараев, навозохранилищ и прифермских территорий (выявлены на 69% обследованных ферм), необходимость ремонта их зданий и помещений (53%), неудовлетворительное состояние территорий ферм, их захламленность, неполное огораживание (25%), проблемы с организацией водопоения и кормления скота (16%), обеспечением его подстилочным материалом (11%). На мехдворах отмечены недостаточные темпы ремонта сельхозтехники, ее ненадлежащее хранение (установлены на 56% проверенных объектов), беспорядок на территории или в складах и ангарах (32%), нарушения при хранении металлолома и шин (30%), требующие ремонта здания (25%).

Местными органами власти обеспечивается принятие мер по наведению технологического и санитарного порядка в сельхозорганизациях с учетом замечаний контролеров. Вместе с тем не устранена в полном объеме примерно десятая часть недостатков, выявленных Комитетом. В основном, это требующие значительных затрат ремонты сельхозтехники, кровель складов и коровников, плиточного покрытия в доильно-молочных блоках, снос аварийных объектов.

При этом в ходе контроля за выполнением ранее вынесенных предписаний Комитетом в мае-июне 2019 года выявлены новые аналогичные упущения, на которые обращено внимание органов власти. Это ненадлежащее содержание животноводческих объектов, недостаточная работа по поддержанию на них технологического и санитарного порядка. Среди повторных нарушителей: ОАО «Амкодор-Шклов», ОАО «Новогородищенское» и ЗАО «Большие Славени» Шкловского, КСУП «Добрость» и ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» Кричевского, ОАО «Осиповичиагропромтехснаб» и ОАО «Березина-Агро-Люкс» Осиповичского районов и иные хозяйства.

Могилевскому облисполкому, райисполкомам области внесены предложения по безусловному выполнению поручения главы государства о наведении безупречного порядка во всех сельхозорганизациях региона. Их реализация взята на контроль.