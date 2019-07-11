ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГК Могилевской области рассмотрел выполнение в регионе поручений главы государства по наведению порядка на объектах сельхозназначения

12.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

КГК Могилевской области рассмотрел выполнение в регионе поручений главы государства по наведению порядка на объектах сельхозназначенияКоллегией Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрено выполнение в регионе поручений главы государства по наведению порядка на объектах сельхозназначения. Об этом сообщил первый заместитель председателя контролирующего ведомства Юрий Фролов.

Отмечено, что в апреле-мае текущего года Комитетом госконтроля, иными контролирующими органами в ходе обследования 107 животноводческих объектов и 57 мехдворов 56 организаций всех районов области было выявлено более 750 недостатков: ненадлежащее навозоудаление на МТФ, занавоженность сараев, навозохранилищ и прифермских территорий (выявлены на 69% обследованных ферм), необходимость ремонта их зданий и помещений (53%), неудовлетворительное состояние территорий ферм, их захламленность, неполное огораживание (25%), проблемы с организацией водопоения и кормления скота (16%), обеспечением его подстилочным материалом (11%). На мехдворах отмечены недостаточные темпы ремонта сельхозтехники, ее ненадлежащее хранение (установлены на 56% проверенных объектов), беспорядок на территории или в складах и ангарах (32%), нарушения при хранении металлолома и шин (30%), требующие ремонта здания (25%).

Местными органами власти обеспечивается принятие мер по наведению технологического и санитарного порядка в сельхозорганизациях с учетом замечаний контролеров. Вместе с тем не устранена в полном объеме примерно десятая часть недостатков, выявленных Комитетом. В основном, это требующие значительных затрат ремонты сельхозтехники, кровель складов и коровников, плиточного покрытия в доильно-молочных блоках, снос аварийных объектов.

При этом в ходе контроля за выполнением ранее вынесенных предписаний Комитетом в мае-июне 2019 года выявлены новые аналогичные упущения, на которые обращено внимание органов власти. Это ненадлежащее содержание животноводческих объектов, недостаточная работа по поддержанию на них технологического и санитарного порядка. Среди повторных нарушителей: ОАО «Амкодор-Шклов», ОАО «Новогородищенское» и ЗАО «Большие Славени» Шкловского, КСУП «Добрость» и ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» Кричевского, ОАО «Осиповичиагропромтехснаб» и ОАО «Березина-Агро-Люкс» Осиповичского районов и иные хозяйства.

Могилевскому облисполкому, райисполкомам области внесены предложения по безусловному выполнению поручения главы государства о наведении безупречного порядка во всех сельхозорганизациях региона. Их реализация взята на контроль.

mogilev-region.gov.by

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллегией Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрено выполнение в регионе поручений главы государства по наведению порядка на объектах...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин предупредил инвесторов в гособлигации о рисках из-за России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кроссовки женские на липучках в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика